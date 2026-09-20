Ocho influencers acostumbrados a mostrar una vida idílica en sus redes sociales asisten a un retiro transformador para conocerse mejor a sí mismos. ¿Qué se esconde tras la vida perfecta que proyectan? Esa es la premisa de 'Sin señal', un nuevo reality que se emitirá a partir del 27 de septiembre en Mediaset Infinity y Amazon Prime y que contará con seis episodios en los que los protagonistas serán Carla Flila, MishoAmoli, Luc Loren, Jorge Brazález, Erola Jons, Fati Vásquez, Jedet y Uxue .

En este reality, un equipo de expertos en cuerpo, mente y espiritualidad les ayudan en este proceso, despojándoles de cualquier tecnología y sometiéndoles a una desintoxicación digital. Presentado por Beatriz Luengo y con la colaboración de los coaches Crys Diaz, Alba Cardalda y José Sánchez, veremos el comportamiento sin señal de ocho influencers que están acostumbrados a proyectar la parte más bonita de sus vidas en las redes sociales.

Ellos son: Carla Flila, que cuenta con un millón de seguidores en Instagram y casi cinco en TikTok; MishoAmoli, youtuber que en Instagram alcanza el millón de 'followers'; Luc Loren, DJ que suma 281.000 seguidores en Instagram; Jorge Brazález, empresario hostelero y creador de contenido con 175.000 seguidores en Instagram; Erola Jons, que supera los tres millones de 'followers' en Instagram; Fati Vázquez, con más de un millón de seguidores en YouTube, y cerca de medio millón en Instagram; Jedet, actriz que también se acerca al medio millón de 'followers' en Instagram; y Uxue, con casi medio millón de en TikTok y cerca de 90.000 en Instagram.

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