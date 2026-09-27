Ocho influencers se han lanzado a la aventura de ‘Sin señal’ , un retiro durante 21 días en el que todos ellos vivirán sin teléfonos móviles, alejados del mundo exterior y, sobre todo, trabajando cuerpo, mente y espiritualidad.

Uno de los primeros ejercicios a los que se han enfrentado ha sido a una valoración de su momento actual. Frente a Beatriz Luengo, su mentora, y de la mano de Alba Cardalda, coach especializada en la mente, todos ellos han puntuado su nivel de satisfacción.

Después de que cada uno de ellos compartiera su nota, Beatriz Luengo les ha preguntado cuál es el objetivo por el que quieren trabajar. Y, tras escuchar las respuestas de sus compañeros, Jedet ha tomado la palabra para compartir una opinión que ha dejado a algunos descolocados.

Jedet: “Dedicarnos a esto es un regalo”

“Con todos mis respetos, siento que la gente que se dedica a redes se da demasiada importancia. Estoy rodeada de amigas y familiares que trabajan 200 horas al día, que están explotadas… Cuando nos dedicamos a esto, que es un regalo y para mí es vivir del cuento, lo siento, me cabreo”, ha comenzado.

Erola Jons no ha dudado en intervenir al escuchar sus palabras: “Pues ya me dirás cómo lo haces tú, porque yo estoy todo el día currando como una loca, hay días que ni duermo”.

Momentos más tarde, a solas frente al equipo del programa, Jedet se ha mantenido en su reflexión: “Me parece bastante ridículo la importancia que se dan ellos mismos. Pienso que quizá vienen de cuna alta, o de no saber lo que es un trabajo real, y por eso te estás quejando de tener que subir tres stories al día”.

Después de haber pasado las primeras horas de convivencia, todos ellos volvían a reunirse con Beatriz Luengo, esta vez para despedirse de sus teléfonos móviles. Ha sido entonces cuando Jedet ha optado por intervenir y aclarar la situación: “Yo lo dije con respeto, pero es verdad que cuando intento expresarme me pongo como más bruta, pero no es porque quiera faltar”.

Erola Jons: “Mi caso es muy diferente”

Erola ha respondido de nuevo argumentando que su trabajo en redes es muy distinto al que hacen otros creadores: “Yo tengo que salir a la calle, y a veces tengo que estar tres días para que no me conozcan y hacer una broma. Mi caso es muy diferente a todo el mundo porque yo hago un contenido muy diferente”.

Y estas palabras han sido las que, una vez más, han hecho a Jedet mantenerse firme en su opinión: “Para mí el trabajo es cuando tú pasas por situaciones o cosas muy complicadas para conseguir un sueldo que es muy pequeño. Es un privilegio lo que tenemos, nos pagan mucho dinero”.

Ha sido entonces cuando Erola ha roto a llorar frente a Beatriz Luengo: “Yo sé que la gente me pide que siga con los vídeos… Es mucha presión… Yo no quería llorar”.

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