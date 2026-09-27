Jorge Brazález y Fati Vázquez son dos de los ocho influencers se han lanzado a vivir la experiencia de ‘Sin señal’. Durante los primeros días de retiro, ambos han conectado a la perfección, algo que incluso han notado el resto de los compañeros y que ellos ya se han atrevido a exteriorizar.
Van a pasar un total de 21 días sin teléfonos móviles, alejados del mundo exterior y, sobre todo, trabajando cuerpo, mente y espiritualidad.
Y ha sido precisamente realizando uno de los ejercicios programados cuando ambos han tenido que decir qué virtud destacarían del otro. “Yo voy a destacar de ella su poderío”, ha comenzado Jorge.
“Me parece una persona muy real. Si hay algo que te tiene que decir, te lo va a decir, de la manera que le salga decírtelo. No considero que sea una persona que a lo mejor te pueda engañar o traicionar. Como muy fiel a sí mismo, muy real”, ha continuado ella frente al resto de compañeros.
Momentos más tardes, y estando a solas frente a la cámara con el equipo del programa, Fati ha ido un poco más allá: “Me da miedo. Si sucede, si afloran sentimientos por lo que sea… ¿Por qué voy a frenar algo que creo que además es evidente? Pues que fluya… Si tienes una conexión con una persona, ¡qué bonito!”.
De la misma manera, Jorge Brazález también se ha abierto. En su caso ha sido durante una conversación a solas con Beatriz Luengo. La mentora de ‘Sin señal’ ha pasado un rato con él para preguntarle cómo se encuentra en su recién llegada al retiro y profundizar un poco más.
Tras confirmarle que hace poco que ha salido “de una relación muy bonita”, le ha confesado que ha creado un buen vínculo con Fati: “Me gusta un poco. Ella no tiene pareja, y menos mal, porque sería un problemón. Pero creo que no tiene pareja. Es una mujer de una pasión, de una atracción y de un semblante increíble. Creo que nos podemos llevar muy bien y disfrutar mucho”.