Jorge Brazález y Fati Vázquez son dos de los ocho influencers se han lanzado a vivir la experiencia de ‘Sin señal’ . Durante los primeros días de retiro, ambos han conectado a la perfección , algo que incluso han notado el resto de los compañeros y que ellos ya se han atrevido a exteriorizar.

Van a pasar un total de 21 días sin teléfonos móviles, alejados del mundo exterior y, sobre todo, trabajando cuerpo, mente y espiritualidad.

Y ha sido precisamente realizando uno de los ejercicios programados cuando ambos han tenido que decir qué virtud destacarían del otro. “Yo voy a destacar de ella su poderío”, ha comenzado Jorge.

Fati, sobre Jorge: “Me parece muy real”

“Me parece una persona muy real. Si hay algo que te tiene que decir, te lo va a decir, de la manera que le salga decírtelo. No considero que sea una persona que a lo mejor te pueda engañar o traicionar. Como muy fiel a sí mismo, muy real”, ha continuado ella frente al resto de compañeros.

Momentos más tardes, y estando a solas frente a la cámara con el equipo del programa, Fati ha ido un poco más allá: “Me da miedo. Si sucede, si afloran sentimientos por lo que sea… ¿Por qué voy a frenar algo que creo que además es evidente? Pues que fluya… Si tienes una conexión con una persona, ¡qué bonito!”.