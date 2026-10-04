Luc Loren forma parte del grupo de ocho influencers que han decidido lanzarse a la aventura de 'Sin señal' . Desde que comenzó su experiencia , el creador de contenido se ha entregado por completo, y eso le ha llevado a alcanzar un punto en el que ha logrado identificar sus mayores miedos en la vida .

Durante una charla a solas con José Sánchez, coach de espiritualidad, Luc Loren se ha abierto como nunca expresando cuáles son sus mayores temores. Todo ha comenzado cuando el coach le ha preguntado por cómo comenzó su camino en las redes sociales.

"Fue hace muchos años. Yo llegué a Barcelona con 19 años, y ahí es donde conozco a Aida, Dulceida, una de las primeras influencers que tuvo España. Yo era su equipo creativo, aparte de su amigo. Vivimos un boom muy fuerte y lo recuerdo como una muy buena época. Desde entonces hasta ahora no he parado de crear contenido", ha comenzado.

Pero ha sido entonces cuando ha hecho una primera confesión: "Ahora, como estoy con la autoestima por los suelos y desconfiando de mí mismo, pienso mucho lo que digo". Y es que, tal y como ha asegurado, necesita "validez externa" con todo aquello que sube a sus perfiles.

Luc Loren: "Otro año más no soy elegido por alguien"

Tras entrar en materia, Luc ha ahondado más en su interior y no ha dudado en exteriorizar con José todo lo que estaba sintiendo: "Me preocupa mucho el amor. Es otro año más que no soy elegido por alguien. El día de mi cumpleaños es como 'otro año más estando como una mierda'. Y no entiendo por qué. No sé de dónde me viene esta tristeza".

Después de escucharle, José le ha dado la respuesta que necesitaba: "Hay una frase que me ha llamado mucho la atención. Dices que no has sido elegido en el amor. ¿No crees que el amor es una cosa que eligen dos? Asume que tú también eliges al otro. Será una cuestión de dos y eso sí que será amor".

Y, tras varios minutos más de charla en los que José ha conseguido que Luc cambiara su visión y, por consiguiente, su sentir, el influencer le ha agradecido el momento vivido y le ha pedido un abrazo antes de poner punto y final a su encuentro.

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