Jorge Brazález y Jedet han protagonizado un inesperado desencuentro en 'Sin señal' mientras realizaban un nuevo ejercicio en grupo junto a Ana Cardalda, coach especializada en mente. El motivo: el posicionamiento de Jorge junto a Erola Jons .

Antes de realizar la nueva dinámica grupal, Erola ha acudido a Jorge para desahogarse y contarle cómo se siente, buscando en él el apoyo y la comprensión que necesitaba. Al escuchar cómo está viviendo ella la experiencia, Jorge no ha dudado en tenderle la mano.

Ella ha comenzado la conversación confesándole que estaba "muy rayada" y ha terminado explicándole el motivo: "Tengo una especie de bloqueo que no me deja ser yo misma aquí dentro. Me quedo calladita en un rincón y no hago nada... Y por eso estoy aquí. Me sentía un poco sola en esto, por hacer un poco de piña".

El apoyo de Jorge Brazález a Erola Jons

Después de escuchar todo lo que Erola llevaba dentro, Jorge se ha mostrado comprensivo y le ha asegurado que iba a contar con su ayuda: "Por eso mismo tienes que quedarte. Yéndote no solucionas nada. Va a requerir de ti una Erola más luchadora que nunca. Yo voy a sacar el tema con mucho gusto. Gracias por contármelo".

Momentos más tardes, ambos se han reunido con el grupo para realizar un ejercicio de asertividad, y ha sido entonces cuando todo ha estallado. Erola se ha plantado frente a sus compañeros para escuchar las críticas que iban a hacer sobre ella.

Cuando le ha llegado el turno a Jedet, esta le ha expresado lo que pensaba sobre ella: "Me da pena que muchos momentos que compartimos juntos, tú no formas parte de ellos porque te ausentas. Me dijiste un día que sentías como que habíamos hecho mucho grupo y no contábamos contigo, y considero que tú tienes que hacerte responsable para implicarte".

Jedet: "No puedo ir detrás todo el rato"

Ha sido entonces cuando, tal y como le había asegurado a Erola, Jorge se ha pronunciado para posicionarse a su favor: "Era el deber del grupo haberte abrazado antes. Si no lo has hecho era porque había energías todavía que chocaban contigo. En vez de salvarnos el culo todos, no pasa nada por echarnos un poco la culpa".

Algo que Jedet no ha encajado del todo bien y ante lo que no ha dudado en dar respuesta: "Yo no puedo ir detrás de una persona todo el rato. A mí no me digas tanto, a mí me dejas fuera de la ecuación y hablas con el grupo".

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