Después de 21 días de retiro en los que han estado completamente desconectados del mundo exterior y trabajando en sí mismos, los ocho influencers que han vivido la experiencia de 'Sin señal' han puesto fin a la aventura. Superado el reto, todos ellos han recuperado sus teléfonos móviles y se han dedicado unas bonitas palabras al despedirse.

Durante tres semanas han realizado numerosos ejercicios y han interiorizado herramientas para afrontar sus miedos, gestionar sus emociones y aprender a poner límites y proteger su propio bienestar. Ahora ha llegado el momento de que vuelven a su rutina y su vida real.

Los influencers recuperan sus móviles

Una vez se habían reunido todos, Beatriz Luengo, su mentora, les ha anunciado que había llegado el momento de que recuperaran sus teléfonos móviles. Algo que a la mayoría incluso no les apetecía: "No sé si quiero encenderlo", decía Luc Loren. "Yo por mí no lo hubiera cogido en mucho tiempo", añadía Uxue López.

Uno a uno, todos han recogido sus dispositivos. A su vez, los coaches les dedicaban unas preciosas palabras valorando toda su evolución. Una vez todos los habían recuperado, decidían utilizarlos para hacer una foto grupal para guardar ese momento para siempre.

Así ha sido la despedida

Y, de la misma manera que llegaron, uno a uno se han ido marchando. No sin antes hacer una valoración de lo que ha significado para ellos 'Sin señal' y, sobre todo', contando cómo les ha afectado y qué cambios han apreciado en sí mismos.

Los ocho están de acuerdo en algo: 'Sin señal' ha supuesto un antes y un después en sus vidas. Se sienten "muy afortunados" de haber formado parte de este proyecto y, sin duda, han establecido nuevas relaciones entre ellos que querrán conservar en su vuelta a la vida real.

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