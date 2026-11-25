El Real Madrid vuelve a ilusionarse con la Champions League y José Mourinho puede ser uno de los grandes protagonistas de una temporada que todavía tiene mucho camino por delante. El técnico portugués afronta su segunda etapa en el Santiago Bernabéu, una circunstancia que invita a recordar los precedentes de otros entrenadores que regresaron al banquillo blanco . Manu Carreño ha puesto el foco en esa situación en su editorial de ElDesmarque de Cuatro , donde ha lanzado un mensaje que sitúa al conjunto madridist a entre los grandes aspirantes al título europeo .

"No es fácil ser entrenador de un equipo como el Real Madrid en dos etapas, pero no es la primera vez que ocurre. Los más recientes, por ejemplo, recordamos la etapa de Zidane, donde consiguió diez títulos, entre ellos tres Champions. Pero luego volvió y tuvo una segunda etapa. Y en esa segunda etapa ganó dos títulos. No salió mal la segunda etapa de Zidane, no tan brillante como la primera, pero puso el listón muy alto. Y Ancelotti fue al revés. Tuvo una primera etapa donde ganó cuatro títulos, entre ellos también una Champions, pero después en su segunda etapa ganó casi todo lo que pudo ganar: once títulos, entre ellos también otras dos Champions", ha recordado Carreño.

El periodista también ha puesto sobre la mesa las dudas que genera el regreso de Mourinho, aunque considera que todavía es pronto para sacar conclusiones sobre su rendimiento. "Y hay quien pensaba, ¿saldrá bien la segunda etapa de Mourinho? Es imposible. Todavía es pronto para juzgarlo porque de momento recordamos los tres títulos que ganó en su primera etapa, que supieron a poco con tres semifinales de Champions. Pero estamos ante la segunda etapa de Mourinho. Veremos si hay títulos. Pero sobre lo que muchos decían o decíamos a principio de temporada, los tres grandes candidatos a la Champions, hay que meter en ese grupo ya a este Real Madrid", ha sentenciado.

El Real Madrid coge 'peso' en esta edición de la Champions

De esta manera, Carreño amplía la nómina de favoritos a levantar la máxima competición continental: Bayern de Múnich, FC Barcelona, PSG y, ahora, el Madrid. Si al comienzo de la temporada había tres grandes candidatos por encima del resto, el Real Madrid de Mourinho ha presentado argumentos suficientes para entrar en esa conversación. La segunda etapa del portugués todavía tiene mucho que demostrar, pero el periodista ya le coloca entre los equipos que pueden pelear por la Champions.