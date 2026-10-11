Durante su paso por ‘Sin señal’ , Carla Flila ha compartido un rato de conversación a solas con Beatriz Luengo , la mentora de la experiencia. Una charla en la que ambas han hablado de todo lo que tienen en común y en la que la influencer ha recordado su relación con Nagore Robles.

“Yo tengo un hermano al que le sacó 15 años también”, ha comenzado Beatriz, destacando así el hecho de que ambas comparten algo muy especial. “Es una relación diferente. ¿No sientes que has sido más mami que hermana a veces?”, ha reconocido Carla.

Carla Flila, sobre su hermana pequeña: "Daría todo por ella"

Y es que, para Carla su hermana pequeña es una figura imprescindible: “Lo daría todo por ella. Nadie me ha obligado a sentirme madre, ni mi madre me ha dicho que cuidara de ella. Yo me lo he tomado como si fuera también mi hija, y he querido protegerla y que sea feliz”.

Ha sido entonces cuando la mentora le ha preguntado si entre sus planes de futuro se encuentra el hecho de convertirse en mamá: “Sí… Me encantaría primero encontrar a la mujer de mi vida. Y del amor que le tenga a esa mujer querer crear una familia. El día que aparezca el amor de mi vida, será el momento”.

Las palabras de Carla Flila sobre Nagore Robles

Y, tras estas confesiones, Carla no ha podido evitar acordarse de Nagore Robles, la mujer con la que mantuvo su última relación: “Han sido dos años y pico y ha sido increíble. Ha sido mi maestra, me ha enseñado lo que es una relación sana, lo que es que alguien te quiera, te respete, poder hablarlo todo… Darte herramientas para quererte mejor… Eso fue para mí Nagore, me enseñó a ser mejor persona en todos los sentidos”.

Tras lo vivido con ella, Carla solo tiene buenas palabras que dedicarle, ya que fue “la primera relación” que le dio “paz”: “Mínimo quiero eso, de ahí ya no me bajo”, ha confesado.

Y, antes de poner fin a su charla, Carla ha compartido con Beatriz el motivo por el que decidieron poner fin a su relación: “Las etapas de la vida cambian y los caminos siguen, y qué bonito es recordar a alguien con ese amor. Yo la amo con locura, nos amamos, pero a veces estás en etapas diferentes”.

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