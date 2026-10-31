Silvia Bronchalo recuerda el primer encuentro con Daniel Sancho en prisión: "No reconocía a mi hijo ni en sus expresiones"

Silvia Bronchalo se ha sincerado durante su entrevista en el plató de '¡De viernes!'. La entrevistada ha hablado no solo de su duro pasado junto a su expareja, el actor Rodolfo Sancho (ha llegado a decir que vivieron "situaciones violentas" ) sino que ha desvelado qué fue lo que sintió cuando vio, por primera vez, a su hijo, Daniel Sancho, en prisión .

Así fue el primer encuentro de Silvia Bronchalo y su hijo, Daniel Sancho, en prisión

Tres años después, ¿cómo recuerda Silvia Bronchalo aquel 2 de agosto del año 2023? "Para mí fue terrorífico. Al principio pensé que a quien habían matado era mi hijo. Luego fue caer al vacío constantemente. No tienes donde agarrarte. La sensación es que no tienes nada que te ayude y nada a lo que poderte agarrar. Desde ese día hasta aquí", son parte de sus declaraciones. ¿Pero cómo fue su primer encuentro en prisión?

"Para mí era como una ficción hecha realidad, como estar viviendo una película, pero real. Ir a una prisión, me da igual que sea donde sea, es un lugar muy duro donde ves muchas madres, muchos niños, y ver a mi hijo después de tres años, de repente lo veo detrás de un cristal y detenido por hecho gravísimo... es desolador. Mi hijo me dijo 'me alegro de que hayas venido a verme'. Él, en ese momento, estaba en un shock muy grande, llevaba muchos días sin dormir y estaba descolocadísimo, estaba muy exaltado, a flor de piel. Nunca le había visto así".

Confiesa que, en ese momento, no reconoció a su hijo: "Su forma de hablar y actuar, en ese momento... también entiendo que había ocurrido algo terrible hacía unos días y encima en un lugar como Tailandia, donde no conoces el idioma, allí funcionan de otra manera. No reconocía a mi hijo, sus expresiones. Estaba muy tenso y entiendo que, después de días de reconstrucciones, de ir de calabozos a la prisión y que le dijeran que iba a estar allí mucho tiempo... En algún momento estaba fuera de sí, en otro se puso a llorar... era una montaña rusa de emociones. También se enfadó... yo creo que estaba enfadado consigo mismo", añade.