Las localizaciones más impresionantes de 'Sandokán': ¿Se pueden visitar?

Sandokán 17 agosto 2026

Un buen destino para una escapada en vacaciones puede ser recorrer los escenarios donde se ha grabado 'Sandokán', la nueva serie de Can Yaman

La nueva serie de Can Yaman promete ser todo un espectáculo visual. Los responsables han cuidado todos los detalles, desde el vestuario hasta los barcos, que han recreado para que la acción luzca lo más realista posible. 'Sandokán' no es solo aventura, también es amistad, pasión, venganza… pero la aventura merece un escenario a la altura y ellos no han escatimado en nada. Todo suma a la hora de contar la historia, por eso algunas cosas han sido recreadas en estudios, ajustándose perfectamente a lo que necesitaban en cada momento, pero hay otros muchos lugares que no necesitaron construir, porque ya existían. Localizaciones que encontraron y que modificaron en algunos casos, pero que en la mayoría de las ocasiones eran justo lo que necesitaban. Espacios de los que han podido captar su esencia atemporal y eterna, que han podido convertir en el Borneo de 1840 con solo unos retoques. Sandokán recorre todos estos lugares, algunos son su refugio, otros una tortura, igual que sucede con el resto de personajes. Rincones que comparte con el espectador para que pueda enamorarse de ellos, pero ¿puede visitarlos? Las localizaciones más impresionantes de 'Sandokán' Como no podía ser de otra manera, la superproducción italiana ha escogido rincones del país para grabar esta serie. Uno de ellos es Calabria, una región al sur de Italia que aparece desde el principio de la serie porque es donde sitúan Labuán. Esta es una zona que destaca por su belleza natural, sus costas se mantienen frescas y alejadas de la contaminación, tal vez porque no es una zona que destaque por el desarrollo industrial ni hay ciudades demasiado grandes. Además, aunque el turismo aquí es cada vez mayor, hasta el momento han conseguido que no sea demasiado masificado.

Las localizaciones más impresionantes de 'Sandokán'

Sus aguas cristalinas, sus paisajes naturales y el encanto de esta zona hacen que sea un lugar que parece estar detenido en el tiempo, tal vez por eso lo escogieron para recrear una época pasada. Es una zona llena de tradiciones, cultura y arte, un lugar que ha sabido conservar su patrimonio histórico y convive con él a diario. Es evidente que Calabria puede visitarse y quien lo haga podrá descubrir el paraíso visual que es su Costa degli Dei, puede hacer una parada en el pueblo de Scilla y su castillo, o disfrutar de la costa en la Riviera dei Cedri. Esto es ideal para quienes quieren ver Calabria en general, pero ¿qué pasa con quienes van buscando las localizaciones concretas de la serie? Ellos no pueden marcharse sin visitar Tropea, Le Castella (Isola di Capo Rizzuto), Vibo Marina, el Lago La Vota o apreciar la belleza de un atardecer desde el mirador de Capo Vaticano. Todos estos escenarios han servido de inspiración durante la serie. Muchas de las escenas al aire libre aprovechan escenarios espectaculares, incluso en las ocasiones en las que apenas se puede ver el entorno. No todas están grabadas en Calabria, algunas de ellas también se grabaron en la región de Lacio. De hecho, una vez que acabaron de rodar en Calabria, pusieron rumbo a Roma. Pocas dudas hay de que visitar Roma es sinónimo de descubrir lugares impactantes. Sin embargo, Roma fue un estupendo punto para grabar algunas escenas dentro de los estudios, como las escenas en Mompracem.