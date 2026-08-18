La historia real de 'Sandokán', el papel interpretado por Can Yaman: el origen y significado del Tigre de Malasia

Sandokán 18 agosto 2026

Sandokán está basada en una saga de novelas de aventuras, que a su vez parece que se inspiró en un marinero español. ¿Quién fue el Tigre de Malasia?

Hay proyectos que son especiales para quienes los protagonizan y para Can Yaman, 'Sandokán' parece ser uno de ellos. El actor turco que se convirtió en toda una revolución, se mete en la piel del famoso pirata y protagoniza esta adaptación de las novelas del mismo nombre. Deja atrás su papel de galán y lo cambia por el de héroe de acción en una serie donde hay espacio para todo, para las luchas y peleas, pero también para el amor y la amistad. 'Sandokán' ha sido uno de sus proyectos más destacados de los últimos años, una serie que narra las vivencias de este personaje, creado por el autor italiano Emilio Salgari. Narra la historia del rey de Borneo, despojado de su trono por los británicos, que también asesinaron a su familia. Buscando venganza, opta por convertirse en un pirata, bajo el sobrenombre de Tigre de Malasia.

Si decimos que este personaje ha marcado la vida de Can Yaman no estaremos mintiendo

Las novelas, publicadas a finales del siglo XIX, narran las aventuras y desventuras de este pirata, que lucha contra la colonización británica desde su refugio en la isla de Mompracem. Una historia de ficción que pasó a ser una de las más conocidas de su autor y cuenta con varias adaptaciones, tanto en cine como en televisión. Una historia de ficción, sí, pero inspirada en un personaje real que despertó la imaginación del autor, ¿Sabías que Sandokán era de Cádiz? La historia real de 'Sandokán': origen y significado del Tigre de Malasia Can Yaman se mete en la piel de Sandokán en la nueva adaptación de las novelas de Salgari, una oportunidad imposible de dejar pasar, pues no solo le permite dejar un poco de lado el personaje de galán con el que se dio a conocer, sino que también le permite pasar a la historia, sumándose a la lista de intérpretes que han podido dar vida al príncipe malayo reconvertido en pirata. Como ya hemos señalado, las aventuras de Sandokán son ficción, pero el personaje principal está inspirado en Carlos Cuarteroni, hijo de un italiano, Giovanni, y Ramona, natural de Sanlúcar de Barrameda. La apasionante vida de este hombre fue clave para que Salgari creara al que ha sido uno de sus personajes más recordados, tal y como apunta la investigación de la historiadora Alicia Castellanos Escudier quien, tal y como recogieron en su momento en El Mundo, quedó enamorada de la historia y vida de Cuarteroni y pretendía escribir una novela sobre él.

La historia real de 'Sandokán': origen y significado del Tigre de Malasia

Nació en 1816, era el cuarto de nueve hermanos y, mientras estudiaba náutica en Cádiz, ayudaba en el negocio familiar. Se dice que es probable que Cuarteroni viviera la vida que le hubiera gustado vivir a Salgari, quien estudió lo mismo, pero no llegó a terminarlo, dedicándose a la literatura. Al parecer, la merna exhaustiva que tenía de documentarse para sus textos hizo que descubriera los mapas que este dibujó y cómo contó al detalle su vida en Borneo. Tanto es así que algunos de los tifones y tormentas que vivió aparecen en las novelas del escritor italiano. Cuarteroni siempre quiso navegar y su primer viaje fue a Manila con 13 años, después de demostrar su talento como piloto. Con solo 19 años logró el mando de su primer bergantín y viajó por Filipinas. Su carrera fue en ascenso. Con solo 26 años, el tesoro de Labuán le hizo inmensamente rico y también sirvió para alimentar su leyenda como corsario. Hay quien decía que había abordado el barco para hacerse con sus monedas de plata, pero sus propietarios llegaron a invitarle a cenar para agradecerle que recuperara el tesoro. Documentó y cartografió sus viajes con gran precisión, llegando a corregir errores. Lo hacía sin apoyo de nadie, pero enviando sus escritos y datos a Roma, dato que hace que sea posible que toda su información llegara a Salgari y le sirviera de inspiración. También el hecho de que fuera amigo de Sir James Brooke, nombre que aparece en los libros como principal enemigo de Sandokán.