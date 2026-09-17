First Dates 17 septiembre 2026

El soltero que la conquistó cuando acudió a conocer a otra chica regresa al restaurante para cenar con ella. Entre bromas, confesiones y planes de futuro, ambos comprueban que aquel flechazo tenía recorrido

En 'First Dates', hasta quienes reciben a los solteros pueden acabar atravesados por las flechas de Cupido. Que se lo digan a Lidia Santos, que ha pasado de dar la bienvenida a Cristian a sentarse frente a él para descubrir si lo suyo podía ir más allá de una primera cita. Y la cena ha tenido un poco de todo: flores, mucho tonteo, conversaciones íntimas y hasta una pregunta sobre bodas. Su historia comenzó con un pequeño giro de guion. Cristian había llegado al restaurante para conocer a Kristina, pero llamó la atención de Lidia nada más entrar. Su altura fue lo primero que la impresionó. Ella se colocó a su lado y soltó un "increíble"; él le devolvió el cumplido: "Tú también eres increíble". Después, Lidia se acercó a su mesa y aquella conversación terminó de revolucionarla. Confesó a sus compañeras que le temblaban las piernas y contó a Carlos Sobera que nadie le había removido tanto desde su última ruptura. Cristian también se marchó con ganas de conocerla: dejó un mensaje invitándola a una cita y ella aceptó. Un reencuentro con flores y una confesión: "Me he derretido" Para su esperada cena, Lidia eligió un vestido midi negro y llegó ilusionada, reconociendo ante Carlos Sobera que había sentido un "flechazo". Cristian la esperaba con un ramo de flores y vestido también de negro, precisamente como a ella más le gusta ver a un hombre. "Me he derretido", confesó. El punto de partida difícilmente podía ser mejor.

Ya en la mesa, descubrieron que compartían su relación con el mundo de la moda. Lidia explicó que había empezado con 13 años, después de que su madre la apuntase a un curso en Málaga, y recordó su paso por los certámenes de belleza. Había ganado Miss Málaga y participado en Miss España, algo que despertó la admiración de su acompañante. Pero Cristian también quiso conocer qué había detrás de esa primera impresión. Ella le contó que llevaba un año soltera y que había querido dedicarse tiempo: "Yo siempre he sido una persona de estar en pareja". Estar sola había sido una forma de conocerse mejor. Un hijo, una broma y una pregunta sobre pasar por el altar Cristian explicó que llevaba casi tres años soltero y que tenía un hijo de seis años. Al hablar del pequeño, compartió una parte especialmente personal de su historia: había perdido a sus padres y la paternidad le había dado "un impulso" y una nueva motivación. Lidia reconoció que la noticia le sorprendió al principio, pero dejó claro que no suponía un obstáculo para seguir conociéndolo: "Forma parte de él y si resulta que vivimos una historia de amor y él tiene un niño, pues yo lo voy a querer como a él". Cuando le tocó responder si tenía hijos, ella decidió gastarle una broma: "Tengo tres". La cara de Cristian mereció unos segundos de suspense antes de que aclarase que no era verdad. Lo que sí expresó fue su deseo de ser madre en un futuro. Él también se mostró interesado en tener más hijos y construir un proyecto de familia. Con esa conversación sobre la mesa, Lidia quiso averiguar algo más: "¿Tú te casarías?". Cristian respondió que sí. Ella tenía bastante claro qué le gustaría: "Me gustaría vestirme de blanco". La confesión de Cristian que sorprende a Lidia La confianza permitió que hablaran abiertamente de sus experiencias. Cuando Lidia le preguntó si era heterosexual, Cristian le contó que también había salido con hombres: "He tenido mis épocas de experimentar mi sexualidad".

Lidia Santos disfruta de su esperada cita con Cristian en First Dates: "Me he derretido"