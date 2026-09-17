Iñaki Villalón cuenta cómo se siente el vestuario del Racing tras la goleada contra el Barça

El FC Barcelona ha empezado la temporada a un nivel imparable. Llevan solo 6 jornadas y cada partido se salda con una goleada apabullante. La última ha ocurrido contra el Racing de Santander que se llevaron la mayor goleada (7-2) de los culés en lo que va de temporada. Un resultado muy duro para un equipo que, a pesar de ser un recién ascendido, se encontraba en media tabla (7 puntos) con dos victorias, un empate y tres derrotas sumando ya la paliza del Barça. Es cierto que el equipo de Hansi Flick está a un nivel increíble, pero la abultada derrota también deja muchos señalados en el equipo entrenado por José Alberto. El vestuario se encuentra muy dolido, tal y como ha contado Iñaki Villalón en El Chiringuito de Energy, y el técnico es el que ha asumido toda la culpa por el abultado resultado.

El sentir del vestuario del Racing tras la goleada del Barça

“Hemos hablado con el vestuario del Racing de Santander y lo que nos cuentan es, bueno, que en principio para muchos ha sido sorpresa y para otros no”, ha desvelado el periodista en el programa presentado por Josep Pedrerol. “El Racing había entrenado lo poco que han podido entrenar esta semana porque ha sido una semana corta, habían entrenado ese cambio de esquema con los cambios. Por lo tanto, no solo había cambios, sino que también cambiaban el esquema. Jugaban con dos puntas, algo que no hacía habitualmente”, explican desde el vestuario del Racing. “A mí lo que me dicen es que los jugadores sabían que iban a jugar, los que no son habituales, que lo han hecho con toda la ilusión del mundo, que para ellos era una oportunidad, que han salido con todas las ganas del mundo, pero que hay veces que eh esto pasa en el fútbol: que el Barça es un equipo que te somete, que ni en el bloque bajo se han sentido cómodos, que no podían no eran capaces ni de ni de meterse atrás a defender porque el Barça triangulaba con una velocidad que para ellos era imposible”.