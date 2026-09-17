Juanfe Sanz desvela el estado de salud de Julián Álvarez y confirma que jugará el derbi

El Atlético de Madrid llega al derbi madrileño con la confianza por las nubes después de la goleada al Osasuna en el Metropolitano. Los rojiblancos volverán a su estadio para enfrentarse al Real Madrid con todos los jugadores enchufados, aunque el Cholo Simeone ya avisó de que podría haber cambios en el once titular de cara al domingo.

"Las formaciones las busco en relación al rival. Para el próximo no me quedo con este partido porque el rival no es el mismo, van relacionadas al partido que se necesita", confirmó el entrenador argentino nada más terminar el encuentro de la jornada 6. Un once en el que podría entrar Julián Álvarez, tal y como confirmó Juanfe Sanz en El Chiringuito.

El periodista y colaborador habitual del programa presentado por Josep Pedrerol comentó la posibilidad de volver a ver a Julián sobre el césped del Metropolitano y jugando contra el eterno rival. El delantero argentino lleva varias jornadas apartado por molestias físicas y parece que ya se encuentra totalmente recuperado y podría volver al once como titular si así lo considera Simeone. “Creo que algo va a jugar Julián. Hoy he hablado con alguien, casualidades de la vida, que está muy cerca. Es lo primero que le he preguntado. No ha sido muy contundente porque entiendo que no quería descubrir nada", confirmó Juanfe Sanz en El Chiringuito.

Un partido que sin duda es especial para la afición rojiblanca y por eso genera más dudas de cómo recibirán al delantero argentino en caso de partir en el once titular del domingo. Julián Álvarez sigue en el punto de mira de muchos colchoneros por sus palabras durante el Mundial cuando manifestó que quería marcharse del Atlético de Madrid. El derbi podría ser el partido en el que acabe encontrando el perdón de su afición si realiza un buen partido y solo hay que recordar el último encuentro liguero entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano para ver de lo que es capaz ‘La Araña’ si le sale un partidazo.