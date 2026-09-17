Juanfe Sanz cuenta la intrahistoria detrás de la polémica con Mbappé, Vinicius y las camisetas de Ceuta

Mbappé, Vinicius y Konaté se han visto envueltos en una gran polémica después de ponerse ‘a medias’ la camiseta en apoyo a Ceuta en el Martínez Valero justo antes de comenzar el partido contra el Elche. Se trataba de una iniciativa impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios, presidida precisamente por Vicente Boluda (el que fuera presidente del Real Madrid hasta el regreso de Florentino Pérez en 2009), para mostrar su apoyo al pueblo ceutí que está sufriendo las consecuencias de la grave crisis migratoria en la frontera con Marruecos con decenas de miles de inmigrantes que siguen establecidos en la ciudad autónoma. En El Chiringuito han contado toda la intrahistoria de esta polémica , la postura del club y cómo se gestionó todo.

Juanfe Sanz desveló en El Chiringuito la información de cómo se sucedieron los acontecimientos desde el calentamiento previo hasta el momento en el que les dieron a los jugadores las camisetas en el túnel de vestuarios y saltaron con ellas puestas al césped a excepción de Vinicius, Konaté y Mbappé que la llevaban puesta hasta la mitad y se la quitaron en cuanto pudieron. El periodista informa que la decisión se les comunicó justo antes de calentar. “ Los jugadores se enteran de que tienen que salir con las camisetas antes de calentar, lo que no saben es el contenido de las camisetas . Algunos jugadores cogen las camisetas y se las ponen y otros empiezan con el runrún, empiezan a sospechar porque no tienen información acerca del trasfondo del mensaje porque puede tener una connotación política ”, cuenta Juanfe Sanz.

"Algunos se van con las camisetas puestas hacia el túnel de vestuarios y a otros les dicen que vuelvan a entrar porque no está clara la decisión de que vayan a salir con las camisetas”, continúa informando el colaborador de El Chiringuito. “De hecho hay alguno que tiene la camiseta puesta, que se la quita dentro del vestuario y la deja. Alguno después de habérsela quitado se la pone. A priori salen los jugadores con la intención de no ponérsela. Lo que me cuentan es que hay algún mensaje, especialmente a los capitanes, que les dicen os tenéis que poner la camiseta", añade Juanfe Sanz.

La versión de Kylian Mbappé

Uno de los involucrados, Kylian Mbappé, ha querido dar la cara y explicar por qué no se puso la camiseta en apoyo a Ceuta. "Tengo toda la solidaridad con Ceuta, pero no quería priorizar sufrimientos", contaba el francés en una entrevista con el Diario AS. "Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Fue una decisión de los clubes de meter la camiseta, de vestir la camiseta. Los jugadores teníamos que vestirla. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas. Porque antes de ser jugador, soy humano. Pero también yo quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras”.

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