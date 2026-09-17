Vicente Boluda explica cómo se creó la incitavia de la camiseta de Ceuta y lo que hicieron los jugadores del Madrid: "Ellos sabrán"

Que Vinicius Jr., Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté decidierán salir con la camiseta de apoyo a Ceuta doblada en el Elche-Real Madrid está generando todo tipo de comentarios. Unos están de acuerdo con lo que hicieron y otros no. Algunos los respetan y otros lo critican. En esta tesitura, Josep Pedrerol decidió llamar en directo durante El Chiringuito a Vicente Boluda , presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios y expresidente interino del Real Madrid.

La entrevista completa con Vicente Boluda

La Asociación de Empresarios Valencianos fueron quienes tuvieron la iniciativa de las camisetas de apoyo a Ceuta, así que Josep Pedrerol fue directo al grano y le cuestionó si estaba sorprendido: "Pues sí, un poquito sorprendido porque la verdad es que hay un mensaje de apoyo moral a los empresarios de Ceuta, nada más. Ya. O sea, que lo que pasa, yo creo que, no sé, se ha montado mucho alrededor de todo esto. Me sorprende, mucho porque además, oye, cada uno puede hacer lo que quiera, uno puede salir y dar un mensaje, otro no. O sea, que eso depende de cada uno. Ellos sabrán. Creo que son mensajes muy personales. A lo mejor, pues en este momento no les apetecía o no querían, no querían significarse nada y dejaron de hacerlo".

Con respecto a si consideran si la repercusión ha sido buena, explicó que ellos sólo habían "hablado con los clubes valencianos, con el Levante, Villarreal y el Valencia". A pesar de ello y con toda la polémica generada, no pudo confirmar, en esos momentos, si el Valencia que juega el domingo contra la Real Sociedad lo va a hacer: "No lo sé, no lo sé. No lo sé porque yo no he hablado con ninguno, desde luego. Lo ha dicho el gerente de la asociación, pero no sé si el Valencia lo hará o no lo hará".

A pesar de todo, quiso dejar claro que considera que las camisetas sob absolutamente normales: " Creemos que las camisetas tampoco dicen nada. Que todos nos sentimos caballas, que es como se le llama a los de Ceuta, y que estamos con Ceuta juntos, nada más. No dice nada, ni habla de nada. Pero si nos dicen que era política, si es una cosa de apoyo a los empresarios de Ceuta. No es, sin más, ni color, ni política, ni religión, ni nada. Simplemente un apoyo, nada más. O sea que todo es intentar sacarle lo que no es.