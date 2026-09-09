Los saltos del helicóptero, el primer ‘Duelo de capitanes’ y el comienzo de las nominaciones, en el estreno de ‘Supervivientes All Stars 3’

Arranca una edición que lo cambiará todo. ‘Supervivientes All Stars 3’ se estrena este jueves 10 de septiembre (21:45h) en Telecinco , con una espectacular gala llena de grandes acontecimientos, entre ellos, el que inaugurará una nueva era en la historia del reality en nuestro país: la irrupción de Marta Peñate y Rubén Torres como capitanes de las 14 leyendas que protagonizarán la aventura.

Conducida por Jorge Javier Vázquez, en conexión con María Lamela en los Cayos Cochinos hondureños, la gala arrancará con los míticos saltos del helicóptero de los nuevos supervivientes: Albert Barranco, Alma Bollo, Arkano, Asraf Beno, Chiqui, Damián Quintero, Ivana Icardi, Lola Ortiz, María Jesús Ruiz, Omar Sánchez, Rosa Benito, Víctor Janeiro, Yola Berrocal y Yulen Pereira.

Espectacular juego de localización

Además, tendrá lugar el primer gran juego de localización de la edición, que servirá para dirimir quiénes pasarán a sobrevivir en Playa Sol y quiénes en Playa Luna. En él, destacará el papel clave de los capitanes, que lo cambiarán todo con su irrupción en la playa tras saltar también desde el helicóptero.

Marta y Torres protagonizarán también el primer ‘Duelo de capitanes’, decisivo para la suerte de los supervivientes en los primeros días.

Por último, arrancarán las nominaciones, en las que los capitanes jugarán un papel decisivo, haciendo patente una vez más que en la tercera edición del formato ‘cambia el juego’.