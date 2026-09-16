El reñido duelo de Lilit y Fran en 'La rueda' por 254.000 euros

Lilit y Fran vuelven a enfrentarse una vez más en ‘Rueda la letra' . En esta ocasión, los concursantes tienen la oportunidad de llevarse a casa un bote de 254.000 eurazos, por lo que lucharán hasta el final para hacerlo lo mejor posible.

Los concursantes han empatado en segundos, los dos han conseguido 129 durante las pruebas por lo que la persona que decide el sobre con la rueda es el ganador del programa anterior, es decir, Fran.

Así ha terminado la rueda

Mientras que Fran ha comenzado un poco atascado, Lilit ha cogido carrerilla y ha dejado atrás a su contrincante. Pero poco después todo ha cambiado, Fran ha adelantado a la concursante y ella ha comenzado a fallar.

Los concursantes han protagonizado reñido duelo, pero finalmente Lilit ha vuelto a quedarse atrás con 20 aciertos y tres fallos, mientras que Fran vuelve a ganar con 22 aciertos y ningún fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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