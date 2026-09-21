Lilit comete un fallo que la deja fuera de juego en 'La rueda': ‘’¿Qué he dicho?’’

En el programa anterior de 'Rueda la letra' , Lilit y Fran consiguieron empatar, por lo que ambos han asegurado su silla en el concurso. Ahora, los dos concursantes luchan por conseguir un bote de 284.000 euros y lo dan absolutamente todo.

Así ha terminado la rueda

En esta ocasión, Lilit ha conseguido 122 segundos y Fran 136 segundos. Los dos han llevado a cabo una gran rueda, y han acertado varias del tirón.

Pero, en un momento dado, Lilit ha cogido carrerilla y ha cometido un fallo, a lo que Carlos Sobera ha reaccionado: '' A veces la mente nos traiciona, sobre todo cuando vamos tan rápido como vosotros'', y la concursante le ha dado la razón.

Los concursantes han llevado a cabo un gran enfrentamiento, pero después de acabar con los segundos, Lilit ha vuelto a quedarse atrás con 20 aciertos y dos fallos y Fran vuelve a ganar con 21 aciertos y un fallo.

Por lo que finalmente Fran vence a Lilit en esta ocasión y se lleva los 1.200 euros a casa.

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