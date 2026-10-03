Fran no consigue batir a Lilit en la 'Rueda final' y pierde el derecho a sentarse en la mesa de 'Rueda la letra'

El paso de Fran por 'La Rueda' del último programa de ‘ Rueda la letra’ ha dejado un momento de máxima tensión durante en su duelo contra Lilit.

Tras acumular 122 segundos en las pruebas previas frente a los 130 de Lilit, el concursante asturiano arrancaba la rueda fallando tras dos palabras acertadas.

La gran ronda de Lilit

Fran supo gestionar la presión a medida que el tiempo se agotaba, pero su rival protagonizaba una espectacular ronda acertando 9 palabras seguidas cerca del final de la prueba.

La emoción se mantuvo hasta el último suspiro cuando Fran se posicionó a tan solo dos palabras de alcanzar el bote de 356.000 euros. A pesar de arriesgar en sus respuestas finales para intentar completar la rueda, un fallo inesperado truncó el sueño del gran premio acumulado, colocando a Lilit más cerca del bote.

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