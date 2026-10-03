Fran no consigue batir a Lilit en la 'Rueda final' y pierde el derecho a sentarse en la mesa de 'Rueda la letra'

El paso de Fran por 'La Rueda' del último programa de ‘Rueda la letra’ ha dejado un momento de máxima tensión durante en su duelo contra Lilit.
Tras acumular 122 segundos en las pruebas previas frente a los 130 de Lilit, el concursante asturiano arrancaba la rueda fallando tras dos palabras acertadas.
Fran supo gestionar la presión a medida que el tiempo se agotaba, pero su rival protagonizaba una espectacular ronda acertando 9 palabras seguidas cerca del final de la prueba.
La emoción se mantuvo hasta el último suspiro cuando Fran se posicionó a tan solo dos palabras de alcanzar el bote de 356.000 euros. A pesar de arriesgar en sus respuestas finales para intentar completar la rueda, un fallo inesperado truncó el sueño del gran premio acumulado, colocando a Lilit más cerca del bote.