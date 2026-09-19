Fran y Lilit han vuelto a verse las caras en una prueba final de infarto

Una semana más, Fran y Lilit han llegado hasta la esperada prueba final , esta vez, luchando por la cantidad de 272.000 eurazos de bote .

Fran, por haber llegado a ‘La Rueda’ con más segundos que Lilit ha sido el encargado de escoger sobre: “Escojo la rueda número uno”. Tras tener asignadas las respectivas ruedas, Fran y Lilit comenzaban a responder preguntas.

Fran acierta 17 palabras de una tacada

Fran protagonizaba un inicio prudente pasando turno en la segunda palabra, Lilit sin embargo se lanzaba a responder y fallaba en la segunda letra.

Tras una rueda de infarto, era Fran quien se hacía con la victoria y la permanencia asegurada acertando 23 palabras frente a las 18 de Lilit.