Fran coge carrerilla en los últimos segundos y sorprende con su remontada

Lilit consigue su silla una vez más en 'Rueda la letra' y vuelve a verse las caras con Fran. Los dos concursantes luchan en esta ocasión por un bote de 290.000 euros.
Después de superar todas las pruebas del concurso con ayuda de los invitados especiales, Lilit ha conseguido hacerse con 137 segundos, mientras que Fran ha conseguido 125 segundos.
Los dos concursantes han estado muy igualados en todo momento, pero Lilit ha tomado la delantera y ha acabado antes que su contrincante. Fran, por su parte, se ha quedado atrás, pero en un momento dado ha cogido carrerilla y ha sorprendido con su remontada a tan solo unos segundos de acabar la prueba.
Después de un duelo de infarto, Lilit ha conseguido 22 aciertos y ningún fallo y Fran ha conseguido igualarla con 22 aciertos también, por lo que han empatado y se verán las caras en el próximo programa.