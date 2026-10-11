Diego no logra batir a Fran en la ‘Rueda final’ y se jugará su continuidad en el programa

Diego no ha conseguido superar a Fran en una emocionante y tensa 'Rueda final' en la que peleaban por el ansiado bote de 404.000 euros . La derrota obliga al recién estrenado concursante a ganarse de nuevo su puesto en la próxima entrega de ‘Rueda la letra’ .

A pesar de su gran esfuerzo y de mantener la concentración hasta el último segundo, la agilidad y el acierto de Fran terminaron por decantar la balanza, dejando a Diego a las puertas de la victoria en esta entrega del programa de Carlos Sobera.

Diego se jugará su permanencia en el concurso

Tras esta derrota Diego se jugará su continuidad en el programa en el arranque de la siguiente emisión, peleando por mantener su puesto frente a un nuevo aspirante.

Diego tendrá que templar los nervios y demostrar toda su valía en la fase de eliminación si quiere mantener vivo su sueño y seguir compitiendo por el tan deseado bote.

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