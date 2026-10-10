Diego se estrena en 'Rueda la letra' plantando cara a Fran en 'La Rueda'

Tras vencer a Raúl en ‘La Oportunidad’, Diego se ha convertido en concursante de ‘Rueda la letra’ y se ha jugado el bote de 398.000 euros con Fran . Diego ha conseguido más segundos que Fran (136 frente a 133) y por ello ha elegido sobre y empezado la prueba de ‘La Rueda’.

Así ha sido el primer duelo entre Diego y Fran en 'La Rueda'

Nada más comenzar, Diego ha fallado la letra B, dejándole sin opciones de obtener el bote. Aún así, el nuevo concursante ha luchado por mantenerse en el programa, intentando obtener más respuestas correctas que su contrincante Fran.

Finalmente, Diego ha cometido cinco fallos en su primer duelo contra Fran, que ha sumado dos fallos en su ‘Rueda’. El juego ha terminado antes de que se acabara el tiempo porque Fran ha obtenido 21 aciertos y ya Diego, con cinco fallos, no podría superarle.

Fran se convierte así en el ganador de ‘La Rueda’ de este sábado 10 de octubre y Diego tendrá que luchar por permanecer en el concurso presentado por Carlos Sobera al inicio del próximo programa en ‘La Oportunidad’.