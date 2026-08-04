Alaia sigue investigando pese a un revés profesional, en el próximo capítulo de 'Romi'

En el cuarto capítulo de 'Romi', la detective acude a un homenaje a su padre, pero se ve incapaz de completar el discurso de agradecimiento y huye del escenario en compañía de Garbiñe, que trata de protegerla y pedir comprensión a los periodistas, que le preguntan si su madre era conocedora de las supuestas actividades de contrabando que habría llevado a cabo su padre antes de su muerte.

Quien acude en su ayuda es su madre, Alaia, acompañada por Martín y juntos la acompañan al coche para abandonar el puerto en el que se agolpan periodistas y curiosos. Es en ese momento cuando la inspectora atropella a un periodista, lo que provoca que su superior la suspenda en sus funciones, pese a que, como se verá en el quinto capítulo, ella defiende que no fue un atropello intencionado.