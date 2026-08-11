Alaia fue apartada de su puesto en el cuerpo porque atropelló a un periodista cuando acudió a ayudar a Romi , que se vio sobrepasada por las preguntas de los reporteros tras ausentarse de un homenaje a su padre al que acudió acompañada por Garbiñe. En el avance del sexo capítulo de 'Romi' descubrimos que es readmitida y que vuelve a formar parte de forma oficial de la investigación.

Su regreso al trabajo ocurre después de haber experimentado un suceso impactante: cuando estaba hablando con Martín dentro de un coche en mitad de una investigación extraoficial, un hombre cayó encima del automóvil.

Garbiñe, por su parte, seguirá adelante con sus pesquisas, como también hace Romi, que sigue trabajando mano a mano con Nere y que vuelve a enfrentarse a su madre, Alaia, que mantiene que un sospechoso de la investigación no es de fiar.

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