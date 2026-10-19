Patri Pérez y Lester Duque no pueden estar más emocionados con este importante paso que van a dar y se han querido abrir en canal, frente a las cámaras de mtmad, para hablar al respecto. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan todos los detalles de su segunda boda. Los influencers destapan el lugar, la fecha y los invitados de este momento tan esperado. ¡No te lo pierdas, en ‘Renaciendo’, para Mediaset Infinity!
Después del complicado año que han dejado atrás, Lester Duque decidía hincar rodilla y pedirle matrimonio de nuevo a la catalana con una bonita sorpresa. Ahora que están comenzando los preparativos para darse el ‘sí, quiero’ los creadores de contenido confiesan dónde y cuándo va a ser su enlace.
Además, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han confesado si van a invitar a personas del mundo de la televisión y cómo tienen pensado que sea esta celebración. Patri Pérez y Lester Duque echan la vista atrás para recordar lo espectacular que fue su boda anterior y aclaran si tienen pensado hacer un evento que esté a la altura de la primera: “Nos gastamos una pasta”.
Si algo tienen claro los creadores de contenido es que sus hijos, Río y Cala, van a tener un importante papel ese día. Sin poder contener la sonrisa, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ cuentan todos los detalles de lo que van a hacer en su celebración.
Patri Pérez explicaba cómo se repartió los bienes con el padre de sus hijos durante tras su divorcio y, ahora, ha llegado el momento de que ambos tomen una importante decisión en base a sus experiencias. Los creadores de contenido aclaran en qué régimen matrimonial se van a casar. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en Mediaset Infinity!