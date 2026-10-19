Patri Pérez y Lester Duque no pueden estar más emocionados con este importante paso que van a dar y se han querido abrir en canal, frente a las cámaras de mtmad, para hablar al respecto. Los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ desvelan todos los detalles de su segunda boda . Los influencers destapan el lugar, la fecha y los invitados de este momento tan esperado. ¡No te lo pierdas, en ‘Renaciendo’ , para Mediaset Infinity!

Después del complicado año que han dejado atrás, Lester Duque decidía hincar rodilla y pedirle matrimonio de nuevo a la catalana con una bonita sorpresa. Ahora que están comenzando los preparativos para darse el ‘sí, quiero’ los creadores de contenido confiesan dónde y cuándo va a ser su enlace.

Además, los que fueran participantes de ‘La isla de las tentaciones’ han confesado si van a invitar a personas del mundo de la televisión y cómo tienen pensado que sea esta celebración. Patri Pérez y Lester Duque echan la vista atrás para recordar lo espectacular que fue su boda anterior y aclaran si tienen pensado hacer un evento que esté a la altura de la primera: “Nos gastamos una pasta”.

El importante papel de los hijos de Patri y Lester en su boda