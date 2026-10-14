Sergio Ojer ha entrevistado, en exclusiva, a Violeta Mangriñán para hacer frente a algunas polémicas y sincerarse sobre una posible visita a ‘En todas las salsas’ . La influencer le tiende la mano a Oriana Marzoli , después de años de enemistad, y le manda un mensaje a Vai . ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo , para Mediaset Infinity!

Hace tan solo unos meses, la valenciana recibía una sorprendente propuesta de la venezolana de su puño y letra, algo a lo que no dudaba en reaccionar. Ahora, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera por lo que siente realmente por la que fuera su archienemiga: “En el fondo, la quiero”.

Violeta Mangriñán ha sido muy clara a la hora de decir que tiene que quedar con la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y opina sobre su papel como concursante de realities: “La veo que sigue haciendo tele y digo “ole””.

Además, la creadora de contenido ha mirado directamente a cámara para mandarle un mensaje a los colaboradores del programa y, especialmente, para Vai: “Sé que soy tu debilidad que te encanto, voy a ir con Fabbio”.

La respuesta de Oriana Marzoli a la propuesta de Violeta Mangriñán

La otra implicada en esta histórica polémica no ha tardado en pronunciarse después de esta entrevista y ha sido muy honesta al dar su opinión. Oriana Marzoli responde a la propuesta de Violeta Mangriñán de quedar y no se esconde. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, para Mediaset Infinity!

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