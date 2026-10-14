Hace unos días, Lola Lolita dejaba sin palabras a sus seguidores al hacer un comunicado en el que explicaba su necesidad de dar un paso atrás y tomarse un descanso de las redes sociales, algo que ha hecho saltar tosas las alarmas. Muchos han apuntado a una posible ruptura con Alonso López como causa de esta crisis personal y ‘En todas las salsas’ tiene todos los detalles de lo sucedido. ¡Dale al play y no te lo pierdas, en el capítulo completo , para Mediaset Infinity!

Concretamente, Vai, presentadora del programa, ha recibido una serie de mensajes de “una fuente muy cercana” a ellos que le ha proporcionado todo tipo de datos sobre la realidad de la relación de la influencer. “Él ha dejado de trabajar priorizando únicamente a Lola, algo que no ha gustado al entorno”, comienza explicando.

Vai asegura que las personas más cercanas al motorista estarían “cansados” de esta situación y que incluso habría afectado a su relación con sus padres, ya que consideran “que no le hace bien”. De esta manera, Alonso habría estado en un escenario en el que habría “tenido que tomar la decisión de dejarla ir”.

Las reacciones al famoso vídeo de Lola Lolita no se han hecho esperar y, precisamente, sorprende el comportamiento de Alonso López tras las desgarradoras palabras de la creadora de contenido. A pesar de que hay muchos que defienden que esta publicación ha sido “una llamada de atención”, Helena Arauz ha salido en su defensa: “La entiendo totalmente, lleva años subiendo contenido diariamente y se merece un descanso”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha ocurrido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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