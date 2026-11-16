Patri entierra el hacha de guerra con Lucía Sánchez y aplaude su decisión de ser madre soltera

Patri Pérez se ha sincerado sobre la relación que mantiene actualmente con sus antiguos compañeros de 'La isla de las tentaciones'. La influencer no se ha guardado nada y ha repasado algunos de las relaciones que tenía con ellos en 'Renaciendo', disponible en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!
En esta ocasión, ha llegado el turno de Lucía Sánchez, sobre quien ha desvelado el motivo por el que se rompió su amistad: "Lester dijo que había tensión sexual entre Mayka e Isaac, a Lucía le sentó muy mal, me bloqueó y nos enfadamos".
A pesar de aquel desencuentro, Patri asegura que se alegra de todo lo bueno que le ocurra a Lucía. Además, ha valorado su decisión de convertirse en madre soltera y no ha dudado en mostrarle su apoyo: "Me parece una decisión súper acertada porque, tal y como está el panorama hoy en día…".
La influencer también ha querido darle un consejo sobre la maternidad y la experiencia de criar a dos niños, basándose en su propia vivencia. Pero Lucía no ha sido la única protagonista de sus declaraciones: Patri también ha opinado sobre la segunda paternidad de Isaac Torres y ha aclarado si ve posible una reconciliación con Fani Carbajo. ¡Descubre todo lo que ha contado en exclusiva en Mediaset Infinity!