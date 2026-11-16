Patri entierra el hacha de guerra con Lucía Sánchez y aplaude su decisión de ser madre soltera

Patri Pérez se ha sincerado sobre la relación que mantiene actualmente con sus antiguos compañeros de 'La isla de las tentaciones' . La influencer no se ha guardado nada y ha repasado algunos de las relaciones que tenía con ellos en ' Renaciendo ', disponible en Mediaset Infinity . ¡No te lo pierdas!

En esta ocasión, ha llegado el turno de Lucía Sánchez, sobre quien ha desvelado el motivo por el que se rompió su amistad: "Lester dijo que había tensión sexual entre Mayka e Isaac, a Lucía le sentó muy mal, me bloqueó y nos enfadamos".

A pesar de aquel desencuentro, Patri asegura que se alegra de todo lo bueno que le ocurra a Lucía. Además, ha valorado su decisión de convertirse en madre soltera y no ha dudado en mostrarle su apoyo: "Me parece una decisión súper acertada porque, tal y como está el panorama hoy en día…".

La influencer también ha querido darle un consejo sobre la maternidad y la experiencia de criar a dos niños, basándose en su propia vivencia. Pero Lucía no ha sido la única protagonista de sus declaraciones: Patri también ha opinado sobre la segunda paternidad de Isaac Torres y ha aclarado si ve posible una reconciliación con Fani Carbajo. ¡Descubre todo lo que ha contado en exclusiva en Mediaset Infinity!

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