Degustar jamón ibérico en plena dehesa, descubrir cómo se elabora un queso artesanal o conocer qué hace especiales a los vinos de Gran Canaria. Detrás de cada producto hay un paisaje, una tradición y una forma de entender la gastronomía que va mucho más allá del plato.

Esa conexión entre territorio y cocina ha sido una de las protagonistas de San Sebastián Gastronomika 2026, el congreso gastronómico que, con 28 años de trayectoria, reúne a cocineros y profesionales del sector. En esta edición, Extremadura y Gran Canaria han mostrado cómo los productos locales pueden convertirse en experiencias que combinan tradición, innovación y turismo gastronómico.

Extremadura: descubrir el origen de los sabores

¿Qué hay detrás de un buen jamón ibérico o de un queso artesanal? En Extremadura, la respuesta no solo está en el producto final, sino también en el entorno y en las personas que lo elaboran.

Su propuesta en San Sebastián Gastronomika invita a descubrir la gastronomía desde el origen: visitar secaderos de jamón, conocer de cerca la elaboración del queso o recorrer bodegas y almazaras son algunas de las experiencias que permiten acercarse a las tradiciones culinarias de la región.

La iniciativa se articula en cuatro rutas gastronómicas vinculadas al ibérico, el queso, el aceite, el vino y el cava, con la participación de más de 400 empresas y entidades.

Más allá de las degustaciones, estas experiencias ofrecen la posibilidad de conocer a los productores, comprender los procesos de elaboración y descubrir cómo el paisaje y las tradiciones influyen en la identidad gastronómica de Extremadura.