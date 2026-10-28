Degustar jamón ibérico en plena dehesa, descubrir cómo se elabora un queso artesanal o conocer qué hace especiales a los vinos de Gran Canaria. Detrás de cada producto hay un paisaje, una tradición y una forma de entender la gastronomía que va mucho más allá del plato.
Esa conexión entre territorio y cocina ha sido una de las protagonistas de San Sebastián Gastronomika 2026, el congreso gastronómico que, con 28 años de trayectoria, reúne a cocineros y profesionales del sector. En esta edición, Extremadura y Gran Canaria han mostrado cómo los productos locales pueden convertirse en experiencias que combinan tradición, innovación y turismo gastronómico.
¿Qué hay detrás de un buen jamón ibérico o de un queso artesanal? En Extremadura, la respuesta no solo está en el producto final, sino también en el entorno y en las personas que lo elaboran.
Su propuesta en San Sebastián Gastronomika invita a descubrir la gastronomía desde el origen: visitar secaderos de jamón, conocer de cerca la elaboración del queso o recorrer bodegas y almazaras son algunas de las experiencias que permiten acercarse a las tradiciones culinarias de la región.
La iniciativa se articula en cuatro rutas gastronómicas vinculadas al ibérico, el queso, el aceite, el vino y el cava, con la participación de más de 400 empresas y entidades.
Más allá de las degustaciones, estas experiencias ofrecen la posibilidad de conocer a los productores, comprender los procesos de elaboración y descubrir cómo el paisaje y las tradiciones influyen en la identidad gastronómica de Extremadura.
Gran Canaria ha llevado a San Sebastián Gastronomika una propuesta que combina el respeto por sus recetas tradicionales con nuevas formas de interpretarlas.
A través del programa Gran Canaria Me Gusta, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la isla ha mostrado la diversidad de sus productos y el potencial de su cocina.
Entre los protagonistas destacan Juan Manuel Lorenzo y Abraham Ortega, del restaurante Tabaiba, cuya propuesta apuesta por reinterpretar el legado culinario canario desde una perspectiva contemporánea.
Pero la riqueza gastronómica de la isla no se limita a sus platos. Sus vinos también cuentan una historia estrechamente vinculada al territorio: la combinación del clima, el suelo y las variedades de uva contribuye a crear vinos con características propias, reflejo de la diversidad natural de Gran Canaria.
Las propuestas de Extremadura y Gran Canaria reflejan una de las grandes ideas presentes en San Sebastián Gastronomika 2026: la gastronomía no solo permite descubrir nuevos sabores, sino también conocer los lugares y las personas que hay detrás de ellos.
Desde las experiencias en torno al ibérico hasta las nuevas interpretaciones de la cocina canaria, el congreso pone de relieve cómo tradición e innovación pueden convivir para dar nuevas oportunidades a los productos y a los territorios.