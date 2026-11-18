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VENTAJAS DE INFINITY+

- Reproduce los contenidos sin interrupciones de publicidad.

- Preestrenos y contenidos exclusivos.

- Reproduce tu directo favorito desde el principio aunque ya haya empezado.

- Descarga el contenido para disfrutarlo cuando no tengas conexión.

- Hasta dos reproducciones simultáneas.



VENTAJAS DE INFINITY+ FAMILIAR



- Reproduce los contenidos sin publicidad.

- Preestrenos y contenidos exclusivos.

- Reproduce tu directo favorito desde el principio aunque ya haya empezado.

- Descarga el contenido para disfrutarlo cuando no tengas conexión.

- Hasta tres reproducciones simultáneas.

- Código de descuento: BLACKFRIDAY26 (Infinity+ Anual. Primer año por solo 24€*).

- Código de descuento: BLACKFRIDAYFAMILIAR26 (Infinity+ Familiar Anual. Primer año por solo 32,49€*).



*Se renueva automáticamente al precio habitual, a no ser que canceles la renovación.



- ¿Cómo canjear este descuento? Te lo explicamos, paso a paso, aquí.

