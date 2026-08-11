Maica Benedicto se sincera sobre la inseguridad que ha marcado su vida desde niña: "Es algo que sigo tratando"

Obvio Microbio by Maica Benedicto 11 agosto 2026

La ganadora de 'Supervivientes' ha confesado una inseguridad que todavía sigue tratando y que ha condicionado su forma de colocarse y caminar

Maica Benedicto se ha abierto en su canal de mtmad 'Obvio microbio' para hablar de una inseguridad que la ha acompañado desde que era una niña. La ganadora de 'Supervivientes' ha echado la vista atrás para recordar cómo vivió su infancia y cómo determinados comentarios sobre su físico terminaron convirtiéndose en un complejo que, a día de hoy, todavía sigue trabajando. Después de hablar públicamente sobre el complicado momento personal que está atravesando, la creadora de contenido ha decidido mostrar una parte mucho más íntima de sí misma. Y es que, aunque ahora se muestra segura y ha aprendido a convivir con muchos de esos pensamientos, hay una herida de su infancia que todavía aparece en determinados momentos.

"Pues la verdad que sí he tenido complejos", ha comenzado explicando Maica cuando le han preguntado por su relación con su cuerpo. La murciana ha contado que durante su infancia era "la típica niña de la clase superalta" y que su altura terminó siendo uno de los aspectos de su físico que más le hicieron sentirse diferente. "Me encorvo sin darme cuenta" Maica mide alrededor de 1,74 metros y reconoce que siempre ha sido la más alta de su grupo de amigas. Sin embargo, esa característica física que podría parecer una simple anécdota terminó influyendo en la manera en la que se relacionaba con su propio cuerpo. "Uno de los complejos que arrastro a día de hoy es que muchas veces me encorvo sin darme cuenta", ha confesado. Una reacción que, según explica, tiene tan interiorizada que incluso tiene que recordarse a sí misma cómo debe colocarse.

"Es en plan: Maica, saca pecho, pecho para fuera, escápulas detrás y cabeza alta", ha relatado. Una especie de conversación interna que mantiene consigo misma para intentar corregir una postura que ha terminado formando parte de ella. Y es precisamente en esos momentos cuando Maica intenta conectar con aquella niña que un día se sintió incómoda con su propio cuerpo. La creadora de contenido ha explicado que se lanza un mensaje para recordar a su "niña interior" que no tiene nada de lo que avergonzarse. "¡Tía, que eres una mujer de los pies a la cabeza, vamos!", ha asegurado que se dice a sí misma. "Es algo que sigo tratando" Aunque han pasado los años, Maica reconoce que no es un asunto completamente superado. "Eso es algo que sigo tratando porque siempre voy 'superencorvada", ha confesado con naturalidad. En su caso, aquella niña que destacaba por su altura aprendió a encogerse físicamente y, todavía hoy, tiene que hacer un esfuerzo consciente para recuperar una postura más erguida.