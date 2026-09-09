Obvio Microbio by Maica Benedicto 09 septiembre 2026

La ganadora de ‘Supervivientes 2026’ se sincera sobre su actual situación sentimental junto a Juan Faro, confiesa cómo se siente junto a él y revela que está recibiendo muchas críticas

Maica Benedicto está viviendo una etapa de emociones intensas. La ganadora de ‘Supervivientes 2026’ ha encontrado de nuevo la ilusión en el terreno sentimental y ya no esconde que está conociendo a Juan Faro de una manera especial. Sin embargo, mientras disfruta de este momento, también está teniendo que hacer frente a numerosas críticas por ello. Así lo ha contado en su canal de mtmad 'Obvio microbio'. La murciana se ha sincerado junto a su amiga Lucía Rolek sobre cómo está viviendo todo lo que le está ocurriendo; una charla en la que ha hablado desde el corazón sobre sus sentimientos, el ‘hate’ que está recibiendo y la decisión que ha tomado para no dejar que las opiniones externas condicionen su vida.

“Hace años que no empezaba a conocer a alguien así seriamente” Maica ha reconocido que actualmente está viviendo una ilusión que llevaba tiempo sin experimentar. “Mi situación sentimental es lo que hemos dicho en otros vídeos: que actualmente tengo una ilusión”, ha explicado. La creadora de contenido ha confesado que hacía años que “no empezaba a conocer a alguien así seriamente”, dejando claro que este momento está siendo especial para ella. Precisamente por eso, ha decidido centrarse en conocer a Juan Faro y descubrir por sí misma cómo evoluciona su relación, dejando en un segundo plano todo aquello que se está diciendo desde fuera. “Es lo que estoy haciendo un poco: dejarme llevar, conocer a esa persona y no centrarme en los comentarios negativos”, ha explicado.

Maica planta cara al ‘hate’: “Sin pasarse” La murciana no ha negado que las críticas le estén afectando. De hecho, ha reconocido que está recibiendo “mucho ‘hate”, aunque entiende que las personas puedan opinar sobre su vida. “Yo entiendo que la gente opina y es libre de opinar, siempre y cuando esté dentro del respeto”, ha señalado. Sin embargo, también ha puesto un límite: “Sin pasarse”. Maica considera que muchas de las personas que están juzgando su relación no conocen realmente ni su situación ni a las personas implicadas. “Es muy fácil hablar desde fuera cuando no conoces a la persona y solo has conocido lo que has leído”, ha reflexionado. La murciana tiene claro cuál es su manera de afrontar esta nueva etapa. Maica ha explicado que siempre se ha guiado por lo que siente y que cambiar ahora su forma de actuar por las críticas supondría traicionarse a sí misma. “Al final yo siempre he sido una persona que me he guiado por lo que he sentido”, ha confesado. “Si ahora no lo hiciera y me dejara guiar por gente que me dice cosas feas, no sería fiel a mí misma”. Por eso, ha tomado una decisión: “Creo que también es hora de que me deje llevar y viva un poco”.