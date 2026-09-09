Tomás Roncero se enfrenta a los pitos del Bernabéu: “Así no se va a ganar la Champions”

La Champions League volvió al Santiago Bernabéu y, a pesar de la victoria contra un difícil rival como el Inter, la afición madridista termino pitando a sus jugadores por no imponer su juego. Una actitud que no gustó nada a José Mourinho, aunque prefirió no valorar los pitos directamente sí mostró su rechazo a los que se dirigieron a Vinicius durante el cambio. Tampoco gustaron nada los pitos a Tomás Roncero que se puso del lado de Mou y avisó al madridismo de lo que puede significar un divorcio entre la plantilla y la afición.

Tomás Roncero critica los pitos del Bernabéu

“No sé si es gente que ya tiene la barriga llena, claro, hemos ganado seis Champions los últimos 12 años, o gente directamente que a lo mejor no son el perfil de madridista que quiere estar con su equipo a las duras y a las maduras”, comenta el tertuliano de El Chiringuito. “Hay gente que, a lo mejor, como es verdad que las entradas son caras, considera que eso ya da derecho a ir en un plan ya, yo te digo, tengo testigos, tengo gente, amigos por todo el campo distribuidos, con abonos, es decir, que van todos los días, me dicen que hay gente que ya del minuto uno, y sobre todo hasta que acaba el partido, hay jugadores concretos que se pasan todo el partido insultándoles, vayamos como vayamos, a lo mejor van 4-1 y siguen insultándoles”.