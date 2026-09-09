El Real Madrid ganó su primer partido de Champions League esta temporada, pero lo hizo sufriendo y mucho en un partido en el que de haber metido alguna de las muchas ocasiones que tuvieron los blancos el partido hubiese sido mucho más tranquilo. Los de Mourinho no supieron dominar el partido ni imponer su juego y fallaron ocasiones muy claras que los llevaron a pedir la hora al final del partido. El Inter manejó todos los tiempos del partido y el público del Bernabéu acabó silbando a sus jugadores en varios momentos del encuentro. Una reacción habitual entre la exigente afición madridista que deja claro que el equipo aún tiene que mejorar mucho bajo las órdenes de José Mourinho.

Josep Pedrerol valora los pitos del Bernabéu a pesar de la victoria

Pese a que el público es soberano, los pitos no gustaron nada a José Mourinho que prefirió no valorarlos, aunque sí le vimos proteger a Vinicius en el cambio aplaudiendo a su jugador. Tras el encuentro, Josep Pedrerol valoró la reacción del público en el editorial de El Chiringuito. “El Madrid que ha ganado, le ha ganado al Inter. No era fácil el partido, con cinco bajas el equipo de Mourinho. Pero yo me pregunto algo. Tú que eres madridista, que a lo mejor incluso ha estado en el Bernabéu hoy. ¿Por qué los pitos? Y tenéis derecho a pitar a quien queráis, sólo faltaría. Pero acaba de empezar la temporada, ¿no? Hay que olvidar, el año pasado fue malo, el anterior. También, pero empieza una etapa nueva”, comentó Pedrerol al empezar el programa tras la primera jornada de Champions.