El Real Madrid ganó su primer partido de Champions League esta temporada, pero lo hizo sufriendo y mucho en un partido en el que de haber metido alguna de las muchas ocasiones que tuvieron los blancos el partido hubiese sido mucho más tranquilo. Los de Mourinho no supieron dominar el partido ni imponer su juego y fallaron ocasiones muy claras que los llevaron a pedir la hora al final del partido. El Inter manejó todos los tiempos del partido y el público del Bernabéu acabó silbando a sus jugadores en varios momentos del encuentro. Una reacción habitual entre la exigente afición madridista que deja claro que el equipo aún tiene que mejorar mucho bajo las órdenes de José Mourinho.
Pese a que el público es soberano, los pitos no gustaron nada a José Mourinho que prefirió no valorarlos, aunque sí le vimos proteger a Vinicius en el cambio aplaudiendo a su jugador. Tras el encuentro, Josep Pedrerol valoró la reacción del público en el editorial de El Chiringuito. “El Madrid que ha ganado, le ha ganado al Inter. No era fácil el partido, con cinco bajas el equipo de Mourinho. Pero yo me pregunto algo. Tú que eres madridista, que a lo mejor incluso ha estado en el Bernabéu hoy. ¿Por qué los pitos? Y tenéis derecho a pitar a quien queráis, sólo faltaría. Pero acaba de empezar la temporada, ¿no? Hay que olvidar, el año pasado fue malo, el anterior. También, pero empieza una etapa nueva”, comentó Pedrerol al empezar el programa tras la primera jornada de Champions.
“Hay que dar tiempo a los que han llegado, tiempo a Mourinho. Con cinco bajas hoy, que no era una broma, cinco bajas hoy. Y el Inter, que es un buen equipo. Ocho ocasiones claras de gol del Madrid, cuatro del Inter. Me perdonaréis, no lo entiendo. Yo creo que el público tiene derecho a pitar, por supuesto, pero incluso a ayudar, ¿no? También a ayudar al equipo, que sienta el equipo arropado en momentos difíciles. Es lo que yo creo que hay que hacer en ocasiones, y luego cuando acaba el partido, si quieres, pues pitas cuando acaba el partido, ¿no? Como queja al final del encuentro, pero sí, como muestra de desagrado, de que no disfrutas con el fútbol del equipo, pero pitar en la primera parte, minuto 15, o en la segunda parte, o pitar Mbappé. ¿Hay quien ha pitado a Mbappé hoy? ¿Hay quien ha pitado a Mbappé hoy? Yo... Perdona, perdonad. Si tú has pitado, no te entiendo, pero lo acepto, solo faltaría. El fútbol está para eso, ¿no? Para tener opiniones de todo tipo, y cada uno muestra su ira o su enfado, incluso en casa o en el trabajo, en un campo de fútbol”, sentencia el presentador en su editorial.