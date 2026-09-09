Josep Pedrerol sorprende con su favorito para llevarse el Balón de Oro

Ya conocemos los candidatos al Balón de Oro 2026. El galardón que premia al mejor jugador de la pasada temporada y que cuenta con muchos españoles como principales favoritos después de conquistar el Mundial. En El Chiringuito valoraron la lista de los 30 nominados para llevarse el ansiado galardón, aunque el que más sorprendió fue Josep Pedrerol con una dualidad entre sus favoritos de manera subjetiva y quién realmente cree que lo va a ganar desde su parte objetiva de periodista.

Se habla mucho de Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz o incluso Cucurella, pero lo cierto es que el presentador de El Chiringuito sabe de sobra quiénes son sus favoritos. “El mejor entrenador tiene que ser para Luis de la Fuente, mejor jugador a Mbappé, un homenaje a Messi, mejor jugador joven Pau Cubarsí y mejor portero Unai Simón”, la porra de Josep para esta gala que se celebrará en Londres el 26 de octubre.