Josep Pedrerol sorprende con su favorito para llevarse el Balón de Oro

Ya conocemos los candidatos al Balón de Oro 2026. El galardón que premia al mejor jugador de la pasada temporada y que cuenta con muchos españoles como principales favoritos después de conquistar el Mundial. En El Chiringuito valoraron la lista de los 30 nominados para llevarse el ansiado galardón, aunque el que más sorprendió fue Josep Pedrerol con una dualidad entre sus favoritos de manera subjetiva y quién realmente cree que lo va a ganar desde su parte objetiva de periodista.
Se habla mucho de Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz o incluso Cucurella, pero lo cierto es que el presentador de El Chiringuito sabe de sobra quiénes son sus favoritos. “El mejor entrenador tiene que ser para Luis de la Fuente, mejor jugador a Mbappé, un homenaje a Messi, mejor jugador joven Pau Cubarsí y mejor portero Unai Simón”, la porra de Josep para esta gala que se celebrará en Londres el 26 de octubre.
El ganador y la ganadora serán elegido por un jurado internacional de periodistas especializados y cada votante deberá ordenar a diez futbolistas y repartir 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. La valoración se basa en tres criterios: rendimiento individual y carácter decisivo, éxitos colectivos y títulos, y comportamiento, clase y juego limpio. Los candidatos al mejor futbolista masculino de 2026 son:
Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Pau Cubarsí (Barcelona/España), Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid/España), Ousmane Dembélé (PSG/Francia), Luis Díaz (Bayern/Colombia), Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal), Erling Haaland (Manchester City/Noruega), Gabriel (Arsenal/Brasil), Harry Kane (Bayern/Inglaterra), Achraf Hakimi (PSG/Marruecos), Lamine Yamal (Barcelona/España), Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgia), Marquinhos (PSG/Brasil), Sadio Mané (Al Nassr/Senegal), Lautaro Martínez (Inter/Argentina), Kylian Mbappé (Real Madrid/Francia), Nuno Mendes (PSG/Portugal), Lionel Messi (Inter Miami/Argentina), Michael Olise (Bayern/Francia), Joao Neves (PSG/Portugal), Willian Pacho (PSG/Ecuador), Julián Quiñonés (Al Qadsiah/México), Declan Rice (Arsenal/Inglaterra), Rodri (Manchester City-Barcelona/España), Fabián Ruiz (PSG/España), Ferran Torres (Barcelona-PSG/España), William Saliba (Arsenal/Francia), Dayot Upamecano (Bayern/Francia), Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasil), Vitinha (PSG/Portugal)