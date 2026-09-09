Los tertulianos se mojan con sus favoritos al Balón de Oro 2026

Otro año más, el diario Le Equipe ha publicado los nominados para el Balón de Oro 2026 que esta vez se celebrará en Londres. Un año en el que el fútbol español puede volver a brillar después de conquistar el Mundial de EEUU, México y Canadá hace tan solo unos meses. Josep Pedrerol ha sido el primero en mojarse con sus favoritos para hacerse con el galardón, pero no ha dudado en hacer una votación rápida para que todos los tertulianos se mojasen con su favorito.

Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz y Ferran Torres son los integrantes de la Selección Española que figuran en la lista. Aunque el que ha comenzado la campaña con más intensidad ha sido el ‘10’ del Barça. Lamine no dudó en sacar pecho de su nominación, aseguró que quiere ganar el trofeo y dejó claro que hay motivos de sobra para poder conseguirlo.

La lista completa de los mejores jugadores nominados

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra), Pau Cubarsí (Barcelona / España), Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid / España), Ousmane Dembélé (PSG / Francia), Luis Díaz (Bayern / Colombia), Bruno Fernandes (Manchester United / Portugal), Erling Haaland (Manchester City / Noruega), Gabriel (Arsenal / Brasil), Harry Kane (Bayern / Inglaterra), Achraf Hakimi (PSG / Marruecos), Lamine Yamal (Barcelona / España), Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia), Marquinhos (PSG / Brasil), Sadio Mané (Al Nassr / Senegal), Lautaro Martínez (Inter / Argentina), Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia), Nuno Mendes (PSG / Portugal), Lionel Messi (Inter Miami / Argentina), Michael Olise (Bayern / Francia), Joao Neves (PSG / Portugal), Willian Pacho (PSG / Ecuador), Julián Quiñonés (Al Qadsiah / México), Declan Rice (Arsenal / Inglaterra), Rodri (Manchester City-Barcelona / España), Fabián Ruiz (PSG / España), Ferran Torres (Barcelona-PSG / España), William Saliba (Arsenal / Francia), Dayot Upamecano (Bayern / Francia), Vinicius Jr. (Real Madrid / Brasil), Vitinha (PSG / Portugal)

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