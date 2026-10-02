Maica Benedicto ha querido sincerarse con sus seguidores tras la preocupación que han mostrado por el estado de su situación sentimental y ha resuelto todas las dudas. La que fuera participante de ‘Supervivientes’ aclara si sigue con Juan Faro y se confiesa por completo. Hace poco, la influencer hablaba de cómo estaba viviendo su relación y, ahora, desvela cómo se encuentra en la actualidad. ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado para ‘Obvio microbio’ !

A lo largo de todo el verano, la creadora de contenido se ha enfrentado a todo tipo de especulaciones después de que saliera a la luz su romance con el empresario. A pesar de todas las críticas por el pasado de su nueva ilusión y de todas las informaciones que salían a la luz, decidía seguir adelante.

Sin embargo, últimamente, la ausencia de viajes a Ibiza o momentos compartidos con Juan Faro ha hecho saltar todo tipo de alarmas sobre una posible ruptura. Por ello, ha llegado el momento de que la murciana se siente frente a las cámaras para dar todo tipo de explicaciones sobre el momento que atraviesa: “Hay que hacer nuestra propia vida”.

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ asegura que hay “circunstancias y momentos” y resuelve todas las dudas de sus seguidores. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha compartido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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