Paola, de ‘LIDLT’, se sincera sobre su rebelde adolescencia tras el divorcio de sus padres

Paola se sienta, por primera vez, frente a las cámaras de mtmad para hablar de muchos aspectos desconocidos de su vida y que todos sus seguidores la conozcan más a fondo. Concretamente, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su rebelde adolescencia tras el divorcio de sus padres , un doloroso episodio que ha compartido sin censura. ¡Dale al play y descubre lo que ha contado para ‘Mi momento’ !

“Tuve una infancia un poco complicada”, comienza explicando la canaria. Con doce años, recibió la noticia de que sus padres decidían separarse, algo con lo que le fue muy difícil lidiar: “Me destrozó porque ya no era lo mismo”.

Sin embargo, a pesar de lo mucho que le afectó esta situación, intentó que nadie se diera cuenta de lo que estaba sufriendo: “Lo llevé muy mal, aunque me lo guardaba siempre porque no quería causarles a ellos un estrés o una preocupación”.

Por todo ello, la creadora de contenido comenzó a atravesar un delicado momento personal: “Empecé a estar un poco rebelde”. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica las consecuencias que tuvo para ella toda esta situación y a qué nivel afectó a sus estudios.

Sin embargo, ahora que ha pasado el tiempo, la influencer ha hecho una reflexión sobre este tema y asegura que se queda “con lo bueno” y que pudo “salir adelante”. “Aunque haya sido una etapa mala, lo importante es tenerlos a los dos”, asegura. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

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