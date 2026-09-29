Jennifer Lara ha destapado un episodio completamente desconocido de su vida en su visita a ‘En todas las salsas’ y ha dejado a todos los colaboradores sin palabras. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el nombre del famoso exfutbolista del Real Madrid con el que mantuvo una relación . La influencer cuenta todos los detalles de este romance, incluso la identidad del jugador, en exclusiva . ¡No te lo pierdas, en el programa completo , disponible en Mediaset Infinity!

Después de comentar toda la polémica que se ha generado alrededor de Fabiana Sevillano y Ferran Torres, la vallisoletana se ha sincerado sobre las “fiestas con futbolistas” en las que ha estado y todos los futbolistas a los que ha conocido. Concretamente, la influencer ha sacado a la luz la identidad de un conocido futbolista internacional con el que tuvo un romance: “Tuvimos unas cuantas noches de amor”.

La creadora de contenido, que en ese momento estaba en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, asegura que era “un chico muy majo” y explica: “Fue una relación a escondidas”. La influencer cuenta todos los detalles sobre el inicio de este romance y recuerda lo que sucedió: “Es un chico muy guapo, tengo un recuerdo muy bonito”. La creadora de contenido se dirige a cámara para mandarle un mensaje a este futbolista: “Si todavía queda algo entre nosotros, escríbeme”.

Además, la vallisoletana se ha sincerado sobre lo que opina de que los futbolistas oculten sus romances con “chicas realities”: “Tienen ese miedo porque se les relacione con ciertos tipos de programa…otra cosa es que establezcan una relación”. ¡Dale al play y no te pierdas de quién se trata!

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