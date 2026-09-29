Jennifer Lara ha destapado un episodio completamente desconocido de su vida en su visita a ‘En todas las salsas’ y ha dejado a todos los colaboradores sin palabras. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el nombre del famoso exfutbolista del Real Madrid con el que mantuvo una relación. La influencer cuenta todos los detalles de este romance, incluso la identidad del jugador, en exclusiva. ¡No te lo pierdas, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!
Después de comentar toda la polémica que se ha generado alrededor de Fabiana Sevillano y Ferran Torres, la vallisoletana se ha sincerado sobre las “fiestas con futbolistas” en las que ha estado y todos los futbolistas a los que ha conocido. Concretamente, la influencer ha sacado a la luz la identidad de un conocido futbolista internacional con el que tuvo un romance: “Tuvimos unas cuantas noches de amor”.
La creadora de contenido, que en ese momento estaba en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, asegura que era “un chico muy majo” y explica: “Fue una relación a escondidas”. La influencer cuenta todos los detalles sobre el inicio de este romance y recuerda lo que sucedió: “Es un chico muy guapo, tengo un recuerdo muy bonito”. La creadora de contenido se dirige a cámara para mandarle un mensaje a este futbolista: “Si todavía queda algo entre nosotros, escríbeme”.
Además, la vallisoletana se ha sincerado sobre lo que opina de que los futbolistas oculten sus romances con “chicas realities”: “Tienen ese miedo porque se les relacione con ciertos tipos de programa…otra cosa es que establezcan una relación”. ¡Dale al play y no te pierdas de quién se trata!