Jennifer Lara llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a contestar a todo lo que ha dicho el padre de su hijo en redes sociales. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ responde al comunicado de Rubo Blanco y estalla contra él. La vallisoletana no se ha callado nada y, lejos de evadir algunos temas, ha sacado a la luz las pruebas que desmienten su testimonio . ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo , disponible en Mediaset Infinity!

Hace tan solo unos meses, la creadora de contenido acudía al plató para hablar de la situación “agobiante” que estaba viviendo con él y el estado de “ansiedad” que esto le producía. Ahora, después de recibir estas palabras del padre de su hijo de una manera completamente inesperada, ha decidido romper su silencio y contar toda la verdad: “Este chico miente más que habla y se cree sus mentiras”.

“Si ha pretendido aumentar sus visualizaciones, lo ha conseguido. Aquí tiene sus cinco minutitos de gloria, enhorabuena”, comienza diciendo contundente la influencer y le dice directamente: “Eres el primero que estás hablando del niño y metiéndolo por medio”.

Los mensajes de Rubo Blanco criticando a su familia

En su comunicado, Rubo Blanco aseguraba que mantiene “una relación cordial” con su familia y que ha recibido “un cariño incondicional”. Sin embargo, Jennifer Lara ha querido desmentir completamente todo lo que ha dicho a través de sus redes sociales y destapar así, una a una, todas sus mentiras: “A su padre, en quince años, lo ha visto cuatro veces”.

La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha leído textualmente algunos mensajes que mantuvo con el futbolista a lo largo de su relación en la que se pueden aprecias varios desencuentros con su familia; además, la influencer asegura: “Su madre le echó de casa”.

Además, la creadora de contenido se ha abierto en canal para explicar lo dolorosa que es esta situación para ella y lo mucho que sufre: “Sigo llorando mucho, es difícil”. Pero la vallisoletana no se muerde la lengua y avisa a su expareja firmemente: “Cállate porque tengo muchas cosas que decir y no buenas”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva!

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