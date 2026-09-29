Jennifer Lara llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a contestar a todo lo que ha dicho el padre de su hijo en redes sociales. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ responde al comunicado de Rubo Blanco y estalla contra él. La vallisoletana no se ha callado nada y, lejos de evadir algunos temas, ha sacado a la luz las pruebas que desmienten su testimonio. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!
Hace tan solo unos meses, la creadora de contenido acudía al plató para hablar de la situación “agobiante” que estaba viviendo con él y el estado de “ansiedad” que esto le producía. Ahora, después de recibir estas palabras del padre de su hijo de una manera completamente inesperada, ha decidido romper su silencio y contar toda la verdad: “Este chico miente más que habla y se cree sus mentiras”.
“Si ha pretendido aumentar sus visualizaciones, lo ha conseguido. Aquí tiene sus cinco minutitos de gloria, enhorabuena”, comienza diciendo contundente la influencer y le dice directamente: “Eres el primero que estás hablando del niño y metiéndolo por medio”.
Los mensajes de Rubo Blanco criticando a su familia
En su comunicado, Rubo Blanco aseguraba que mantiene “una relación cordial” con su familia y que ha recibido “un cariño incondicional”. Sin embargo, Jennifer Lara ha querido desmentir completamente todo lo que ha dicho a través de sus redes sociales y destapar así, una a una, todas sus mentiras: “A su padre, en quince años, lo ha visto cuatro veces”.
La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha leído textualmente algunos mensajes que mantuvo con el futbolista a lo largo de su relación en la que se pueden aprecias varios desencuentros con su familia; además, la influencer asegura: “Su madre le echó de casa”.
Además, la creadora de contenido se ha abierto en canal para explicar lo dolorosa que es esta situación para ella y lo mucho que sufre: “Sigo llorando mucho, es difícil”. Pero la vallisoletana no se muerde la lengua y avisa a su expareja firmemente: “Cállate porque tengo muchas cosas que decir y no buenas”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha dicho, en exclusiva!