Tony Spina ha acudido a 'En todas las salsas' - el programa está al completo en Mediaset Infinity - y ha contado que su perrita Pupi está siendo su gran apoyo y fuente de alegría durante la estancia de Marta Peñate en Honduras en su papel como capitana en 'Supervivientes All Stars 2026'. "No tengo hijos pero el amor que le tengo a esa perrita es...", ha comentado el italiano, ante lo que Pedro Jota le ha preguntado en qué punto está su proceso para convertirse en padre junto a su mujer .

"Ha sido un verano muy complicado", le ha reconocido Tony, que ha continuado explicando que el embarazo no pudo salir adelante porque el embrión no se implantó donde correspondía: "Esas células se fueron a otro útero y por eso Marta se tuvo que dar las quimioterapias durante dos meses y medio". El empresario ha aclarado que "mínimo tiene que pasar un año" hasta que puedan volver a intentarlo.

Su postura sobre la adopción

Ha sido entonces cuando Jennifer Lara le ha preguntado si no han barajado adoptar y él ha explicado que prefieren seguir intentando el embarazo: "Mientras podamos intentarlo... Adoptar puede adoptar todo el mundo, no es como un premio de consolación porque tú no has sido padre y tienes que adoptar".

Tony ha comentado que sabe que le hacen esta pregunta con "todo el cariño", pero que no es la opción que ellos barajan y, además, ha recalcado que adoptar es un proceso complejo.

¿Boda en España?

Tony Spina y Marta Peñate contrajeron matrimonio en los Cayos Cochinos en Honduras el año pasado, durante el paso del empresario por 'Supervivientes All Stars 2025'. Desde entonces, les han preguntado a ambos varias veces si se plantean celebrarlo en España junto a sus amigos y familiares.

El extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha comentado que no tienen pensado hacer una fiesta en España porque Marta Peñate se preocupa mucho por su dinero y no le gusta gastar en exceso. Ha aclarado que, en caso de que dieran el paso de celebrarlo aquí, no invitaría a nadie del mundo televisivo porque sus "tres amigos" son de fuera del medio y que únicamente estarían invitados los familiares más cercanos de ambos.

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