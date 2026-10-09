Begoña Pérez, La Ordenatriz, y sus trucos para tener orden en una vivienda pequeña recogidos en ‘Contigo en cada cambio’

Begoña Pérez, conocida como la Ordenatriz, publica nuevo libro llamado ‘Contigo en cada cambio’. Begoña Pérez, creadora de contenido, ha puesto el foco en las pequeñas viviendas donde el orden es importantísimo. Por eso, la ‘influencer’ y escritora ha ofrecido en 'Noticias Cuatro' varios trucos que vienen recogidos en su nuevo libro para conseguir orden en las casas pequeñas.
La experta presenta en ‘Noticias Cuatro’ su nuevo libro ‘Contigo en cada cambio’ y comparte con la reportera y periodista Sandra Mir trucos prácticos para aprovechar mejor los espacios reducidos y convertir el orden en un hábito cotidiano.
Mantener una casa ordenada no depende de tener muchos metros cuadrados, sino de aprender a organizar el espacio y adquirir pequeños hábitos diarios, explica la creadora de contenido. Esta es una de las principales enseñanzas de Begoña Pérez, conocida como La Ordenatriz, que publica su nuevo libro, ‘Contigo en cada cambio’, con consejos para transformar el hogar a través de la limpieza y la organización.
En esta ocasión, la experta ha puesto el foco en las viviendas pequeñas, donde cada rincón cuenta y el desorden puede convertirse en un problema cotidiano. Para demostrarlo, ha visitado junto a la periodista de ‘Noticias Cuatro’ Sandra Mir un apartamento de 50 metros cuadrados en el que ha identificado varios cambios sencillos capaces de mejorar notablemente su aspecto y funcionalidad.
La primera parada ha sido el salón, donde una estantería acumulaba libros que llevaban un año sin cambiar de sitio. Begoña Pérez ha explicado que, cuando resulta difícil mantener el orden visual, una buena alternativa puede ser utilizar un armario con puertas para guardar aquellos objetos que no necesitan estar a la vista.
También ha insistido en la importancia de agrupar los elementos por categorías como el material de papelería con la papelería y las pesas con el resto de los artículos deportivos. De esta manera, cada objeto tiene un lugar asignado y resulta más fácil encontrarlo y devolverlo después de utilizarlo.
La cocina ha sido otro de los espacios analizados durante la visita. En ella, la experta ha señalado cómo algunos objetos colocados fuera de lugar pueden generar una sensación constante de desorden.
El recorrido también ha incluido la zona de lavadero o del tendedero, situada en una terraza donde se almacenaban alimentos. Uno de los detalles que más ha sorprendido a la creadora de contenido es que este tipo de espacios no siempre reúnen las mejores condiciones para conservar la comida, por lo que es importante prestar atención al lugar elegido para guardarla.
En el dormitorio, Begoña Pérez ha propuesto el orden vertical, una técnica sencilla para mejorar la organización de la ropa. Este sistema permite colocar las prendas de manera que puedan verse de un vistazo, facilitando la elección de la ropa y evitando que las prendas del fondo queden olvidadas.
Al final de la visita, ‘La Ordenatriz’ ha resumido una de sus principales recomendaciones en una regla muy sencilla y es que todo aquello que “se coge de su sitio debe volver a colocarse en el mismo lugar después de utilizarlo”.
Su mensaje es claro y, según la creadora de contenido, no hace falta tener una casa más grande para vivir mejor. A veces, el cambio comienza con algo tan sencillo como dedicar unos minutos a cada rincón y aprender a devolver cada cosa a su lugar.