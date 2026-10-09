Begoña Pérez, La Ordenatriz, y sus trucos para tener orden en una vivienda pequeña recogidos en ‘Contigo en cada cambio’

Noticias Cuatro 09 octubre 2026

Conocida como La Ordenatriz, Begoña Pérez ha publicado nuevo libro llamado ‘Contigo en cada cambio’. La creadora de contenido pone el foco en las pequeñas viviendas donde el orden es importantísimo. Por eso, la ‘influencer’ y escritora ha ofrecido varios trucos para conseguir orden en las casas pequeñas.

Begoña Pérez, conocida como la Ordenatriz, publica nuevo libro llamado ‘Contigo en cada cambio’. Begoña Pérez, creadora de contenido, ha puesto el foco en las pequeñas viviendas donde el orden es importantísimo. Por eso, la ‘influencer’ y escritora ha ofrecido en 'Noticias Cuatro' varios trucos que vienen recogidos en su nuevo libro para conseguir orden en las casas pequeñas.

La experta presenta en ‘Noticias Cuatro’ su nuevo libro ‘Contigo en cada cambio’ y comparte con la reportera y periodista Sandra Mir trucos prácticos para aprovechar mejor los espacios reducidos y convertir el orden en un hábito cotidiano. Mantener una casa ordenada no depende de tener muchos metros cuadrados, sino de aprender a organizar el espacio y adquirir pequeños hábitos diarios, explica la creadora de contenido. Esta es una de las principales enseñanzas de Begoña Pérez, conocida como La Ordenatriz, que publica su nuevo libro, ‘Contigo en cada cambio’, con consejos para transformar el hogar a través de la limpieza y la organización. En esta ocasión, la experta ha puesto el foco en las viviendas pequeñas, donde cada rincón cuenta y el desorden puede convertirse en un problema cotidiano. Para demostrarlo, ha visitado junto a la periodista de ‘Noticias Cuatro’ Sandra Mir un apartamento de 50 metros cuadrados en el que ha identificado varios cambios sencillos capaces de mejorar notablemente su aspecto y funcionalidad. Pequeños cambios para transformar el salón La primera parada ha sido el salón, donde una estantería acumulaba libros que llevaban un año sin cambiar de sitio. Begoña Pérez ha explicado que, cuando resulta difícil mantener el orden visual, una buena alternativa puede ser utilizar un armario con puertas para guardar aquellos objetos que no necesitan estar a la vista.

Begoña Pérez, La Ordenatriz, y sus trucos para tener orden en una vivienda pequeña recogidos en ‘Contigo en cada cambio’