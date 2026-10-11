Tensión y enfrentamiento entre grupos de asistentes al desfile militar del 12 de octubre y los acampados en Sol por la crisis de la vivienda

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido este 12 de octubre momentos de tensión al acudir a la zona un grupo de participantes del desfile militar que les han confrontado portando banderas de España, de la Falange y con la cruz de Borgoña.
Agentes de Policía Nacional se han desplegado en la céntrica plaza para separar a los concentrados y han elaborado un cordón entre ambos bandos, pidiendo refuerzos para controlar la situación, como informa Noticias Cuatro.
Los efectivos han desplazado a los recién llegados a las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo, que desemboca en el cercano Paseo del Prado, donde se ha celebrado el desfile militar por el 12 de octubre, del que habrían llegado parte de los congregados.
Por parte de los acampados en Sol, distintos grupos han coreado 'aquí están los antifascistas' y 'chicos, recordad que mañana hay cole', en alusión a la juventud de muchos de manifestantes llegados al kilómetro cero.
Mientras, desde el lado contrario, se han escuchado proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con gritos como 'rojo el que no bote' o 'a por ellos'. Algunos individuos, de hecho, han realizado saludo fascista con el brazo en alto y también han arrojado huevos a los acampados, a los que de forma despectiva les han enseñado jabón.
Buena parte de los que se han presentado junto a los acampados de Sol han llegado al término del desfile por el Día de la Fiesta Nacional. Allí, los han rodeado también entre gritos de "¡Ceuta no se vende!" y el "Cara al Sol".
En este contexto, algunos de los acampados por la crisis de la vivienda han denunciado que ha habido "agresiones y provocaciones", lo que ha requerido la actuación de la Policía Nacional, que ha procedido a la detención de algunas personas.
La mayoría de los manifestantes que han rodeado a los acampados eran jóvenes con banderas de España, algunas de ellas anticonstitucionales, así como de la Falange y carlistas.
Tras las dos horas de confrontación de cánticos, la Policía Nacional ha disuelto a los manifestantes, que además de increpar a los acampados también han cargado contra parte de la prensa .
Entre otras consignas, han entonado: "Rojo muerto, abono para mi huerto" o "Rojo que veo, rojo que pateo".
Una vez que los manifestantes que han rodeado la acampada se han ido, el cordón policial se ha quedado en la Puerta del Sol.