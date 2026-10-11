Tensión y enfrentamiento entre grupos de asistentes al desfile militar del 12 de octubre y los acampados en Sol por la crisis de la vivienda

Noticias Cuatro 12 octubre 2026

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido momentos de tensión este 12 de octubre al acudir a la zona un grupo de participantes del desfile militar de la Fiesta Nacional que portaban banderas de España, de la Falange y la cruz de Borgoña.

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido este 12 de octubre momentos de tensión al acudir a la zona un grupo de participantes del desfile militar que les han confrontado portando banderas de España, de la Falange y con la cruz de Borgoña.

Agentes de Policía Nacional se han desplegado en la céntrica plaza para separar a los concentrados y han elaborado un cordón entre ambos bandos, pidiendo refuerzos para controlar la situación, como informa Noticias Cuatro. Enfrentamientos en la Puerta del Sol en plena Fiesta Nacional Los efectivos han desplazado a los recién llegados a las bocacalles de Espoz y Mina y de la Carrera de San Jerónimo, que desemboca en el cercano Paseo del Prado, donde se ha celebrado el desfile militar por el 12 de octubre, del que habrían llegado parte de los congregados. Por parte de los acampados en Sol, distintos grupos han coreado 'aquí están los antifascistas' y 'chicos, recordad que mañana hay cole', en alusión a la juventud de muchos de manifestantes llegados al kilómetro cero. Mientras, desde el lado contrario, se han escuchado proclamas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con gritos como 'rojo el que no bote' o 'a por ellos'. Algunos individuos, de hecho, han realizado saludo fascista con el brazo en alto y también han arrojado huevos a los acampados, a los que de forma despectiva les han enseñado jabón.

La Policía, vigilando la tensión en la Puerta del Sol entre participantes del desfile militar y los acampados por la crisis de la vivienda.