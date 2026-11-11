Tensión en Barcelona tras la marcha por la huelga: varios encapuchados destrozan escaparates y tiran petardos a los Mossos

Grupos de personas han roto escaparates en establecimientos del paseo de Gràcia de Barcelona , han quemado contenedores y han lanzado pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra este miércoles por la tarde tras finalizar las manifestaciones convocadas por la huelga general.

Según han informado los Mossos en un comunicado, previamente a los incidentes registrados en la arteria comercial de Barcelona, "ha habido lanzamientos reiterados con pirotecnia en la línea policial". La policía catalana informará del balance de los daños.

En Barcelona han habido dos manifestaciones: una más multitudinaria con más de 55.000 personas, según la Guardia Urbana (400.000 según los organizadores), que ha discurrido por Passeig de Gràcia y ha continuado por Urquinaona y Via Laietana.

Los Mossos advierten por megafonía a los manifestantes para que se disuelvan

Y otra marcha alternativa, que ha reunido unos miles de personas (10.000 según los organizadores y sin datos oficiales de Guardia Urbana) que ha comenzado en plaza Verdaguer y ha acabado también en Via Laietana.

Las manifestaciones han transcurridos sin incidentes pero, al término de las mismas, han comenzado los altercados en la cola de la manifestación principal, especialmente en la unión de las calles Passeig de Gràcia y Gran Vía, y en los alrededores de Plaza Catalunya.