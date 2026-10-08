El sistema de redes que protege a Ucrania de drones bomba rusos, desde dentro: "Hay kilómetros que cubren ciudades enteras"

Al menos 33 personas han muerto y otra veintena de ciudadanos más ha resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, la mayoría de ellos después de que el impacto alcanzara dos autobuses llenos de civiles, según ha confirmado Noticias Cuatro.
El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que son 30 las víctimas mortales del ataque ruso con una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB que ha caído a las 10:00, hora local, sobre dos autobuses, mientras que otras tres han fallecido tras un bombardeo en la localidad de Bilenke, también en Kramatorsk.
"Estas no son 'consecuencias de la guerra' ni frías estadísticas. Son personas asesinadas por el Ejército ruso. Rusia llega a territorio ucraniano con muerte. Ataca nuestras ciudades, mata a nuestra gente y multiplica sus crímenes cada día, ha expresado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en sus redes sociales.
Lara Escudero, montada en uno de estos autobuses, asegura que muchas de esas personas fallecidas eran adultos o ancianos que normalmente cogían esa ruta para poder desplazarse por la ciudad. Muchos drones, dice, localizan primero su objetivo y para después detonar en él una vez se posa.
La reportera ha explicado que desde el ataque, el nerviosismo y la consternación en la ciudad ucraniana era tal que muchas personas trataban de dar con sus familiares, los que muy probablemente ocupaban uno de los asientos que ha quedado reducido a cenizas.
"La bomba rusa impactó prácticamente en dos autobuses urbanos. Algunos fallecidos aún no han podido ser identificar debido a la gravedad de las heridas. Mis condolencias a todos los familiares y seres queridos", ha expresado Zelenski, quien ha advertido de que "este ataque no quedará sin nuestra respuesta".
Muchas ciudades, como Kramatorsk, han optado por establecer medidas como la de cubrir la ciudad entera con una red que puede alcanzar una extensión de kilómetros, para evitar que estos drones se posen sobre sus objetivos, que suelen ser los trasportes. De hecho, han comunicado que suspenden cualquier tipo de transporte hasta nuevo aviso, es decir, hasta que cesen los violentos ataques rusos.
La red pretende que el dron no pueda traspasar esta frontera aérea que los ucranianos han colocado cautelosamente, sin dejar ningún hueco para que los rusos puedan encontrar alguna forma de adentrarse hasta el lugar para causar más muertes como la de esta mañana.
Actualmente, Rusia controla algo más del 70% del territorio de Donetsk, pero no las ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, importantes zonas estratégicas y logística que son también el último gran bastión del Ejército ucraniano que, a su vez, impiden que las fuerzas de Moscú avancen hacia Járkov y Dnipró.
El ataque llega cuando el país está de luto nacional por la treintena de muertos registrados en la oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia este miércoles contra la capital, Kiev, y 12 provincias de Ucrania, incluyendo 22 fallecidos en la región de Chernígov, una de las más castigada por los bombardeos.