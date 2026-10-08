El sistema de redes que protege a Ucrania de drones bomba rusos, desde dentro: "Hay kilómetros que cubren ciudades enteras"

Noticias Cuatro 08 octubre 2026

El ataque de un dron ruso a un autobús en el que viajaban 33 civiles ha servido para denunciar la barbarie que sigue sucediendo en muchas ciudades ucranianas

Al menos 33 personas han muerto y otra veintena de ciudadanos más ha resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, la mayoría de ellos después de que el impacto alcanzara dos autobuses llenos de civiles, según ha confirmado Noticias Cuatro.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de que son 30 las víctimas mortales del ataque ruso con una bomba guiada modelo D-30 SN UMPB que ha caído a las 10:00, hora local, sobre dos autobuses, mientras que otras tres han fallecido tras un bombardeo en la localidad de Bilenke, también en Kramatorsk. "Estas no son 'consecuencias de la guerra' ni frías estadísticas. Son personas asesinadas por el Ejército ruso. Rusia llega a territorio ucraniano con muerte. Ataca nuestras ciudades, mata a nuestra gente y multiplica sus crímenes cada día, ha expresado el gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, en sus redes sociales. Lara Escudero, montada en uno de estos autobuses, asegura que muchas de esas personas fallecidas eran adultos o ancianos que normalmente cogían esa ruta para poder desplazarse por la ciudad. Muchos drones, dice, localizan primero su objetivo y para después detonar en él una vez se posa. La reportera ha explicado que desde el ataque, el nerviosismo y la consternación en la ciudad ucraniana era tal que muchas personas trataban de dar con sus familiares, los que muy probablemente ocupaban uno de los asientos que ha quedado reducido a cenizas.