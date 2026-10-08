Samir, un migrante que “duerme en la calle” y se cobija de las lluvias y del frío en los soportales tras su llegada a Ceuta

A seis días de la visita de los reyes a Ceuta, las autoridades se centran en normalizar la situación migratoria. Después de desalojar las playas del Trampolín y Benítez , los agentes ahora se centran en el asentamiento del Guano, el único lugar donde los migrantes reciben comida. Dos meses después de la entrada ilegal de miles de migrantes, muchos de ellos siguen durmiendo en la calle. Uno de ellos es Samir que ha confesado a ‘ Noticias Cuatro ’ que se cobija de las lluvias y del frío en los soportales de la ciudad autónoma.

Un equipo de ‘Noticias Cuatro’ ha podido comprobar que muchos de los migrantes que huyeron a los montes de Ceuta ya no se encuentran allí. Sin embargo, otros muchos duermen en algunos edificios abandonados . Otros han vuelto a bajar a la ciudad, donde se sienten más seguros.

Samir, un migrante que “duerme en la calle” y se cobija de las lluvias y del frío en los soportales tras su llegad a Ceuta

Uno de ellos es Samir que, como cientos de migrantes, buscan cada noche soportales que les permitan protegerse de la lluvia o el frio con un objetivo claro.

Pisos patera y calles llenas de migrantes sobreviviendo en la calle

Como se ha comprobado, la situación en Ceuta está todavía lejos de normalizarse. Los desalojos de la playa han provocado que el problema se traslade a los montes, a otras barriadas y a las casas que se están utilizando como pisos patera.

Por eso, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha vuelto a denunciar que la ciudad continúa en una "situación insostenible" dos meses después de lo que ha calificado como "la invasión" de los días 30 y 31 de julio, y que lo "más grave" es que "se pudo evitar y no se hizo".

En un acto junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente ceutí señalaba que "quien podía y debía hacer lo que debía, que es Pedro Sánchez, no lo hizo, no atendió las alarmas de los días previos y en los años anteriores tampoco hizo nada pese a que había indicios como lo de mayo de 2021".

También ha lamentado que el día de la "invasión" tampoco se "actuó de forma proporcional a lo que estaba ocurriendo" y posteriormente "no se han puesto todos los medios con los que cuenta el Estado para que Ceuta volviera a la normalidad porque aún permanecen en la ciudad 15.000 personas de las que entraron".

"Todos los que se han ido ha sido de forma voluntaria, desgraciadamente dos meses después no se ha devuelto a nadie y la conclusión es que Pedro Sánchez no ha cumplido y lo inhabilita para seguir siendo presidente del Gobierno", ha afirmado.

La situación en Ceuta es totalmente “injusta”, según su presidente

Vivas ha incidido en que la ciudad autónoma "vive una situación excepcional, límite, absolutamente injusta y lo que sigue ocurriendo es el hecho más grave desde la perspectiva de la seguridad nacional que ha ocurrido en España en toda su historia reciente, ya que cerca de 100.000 personas fueron utilizadas para vulnerar la integridad territorial de este país".

Ha puntualizado que hay cosas que no van a olvidar, como que "el mismo día que se dijo que España había sido invadida (Sánchez) se fue de vacaciones y eso es lo que le importan los derechos de los ceutíes, que hemos tenido que cambiar nuestros hábitos de vida, hemos perdido seguridad, tranquilidad y libertad".

También ha lamentado Vivas que el jefe del Ejecutivo haya pedido paciencia "cuando llevamos más de dos meses con la soga al cuello, algo que es absolutamente inadmisible. Pedro Sánchez ha estado más preocupado en disculpar a Marruecos que en proteger los intereses de los ceutíes".

Y considera "lamentable" que "prohibiera a sus militantes que salieran el 2 de septiembre a la calle para defender a España y a Ceuta".