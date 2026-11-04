Aumenta la preocupación en el espacio aéreo europeo tras una nueva oleada de más de 10 amenazas de bomba falsas en aviones

Crece la preocupación en el espacio aéreo europeo tras una oleada de más de una decena de avisos falsos por supuestos explosivos en aviones de pasajeros este jueves. La situación, que ha obligado a practicar múltiples aterrizajes de emergencia y desviar vuelos, continúa escalando, con nuevos casos en las últimas horas que han afectado a Francia, Republica Checa, Irlanda e Italia, entre otros, con al menos un vuelo que tenía Madrid como origen.
El aluvión de estas falsas amenazas de bomba, que está atemorizando también a los pasajeros, está causando multitud de problemas, como lo hiciesen meses atrás la sucesiva presencia de drones en distintos aeropuertos europeos.
Algunos de los viajeros afectados, de hecho, han llegado a grabar desde las ventanas de su avión los momentos de incertidumbre sufridos en alguno de estos casos, como el de un vuelo aterrizado en el aeropuerto de Varsovia tras otro falso aviso.
En esos momentos, sin saber lo que ocurría, el pasajero grababa cómo miembros de las fuerzas de seguridad caminaban por la pista de aterrizaje mientras el aeroplano pasaba a ser evacuado de emergencia.
Se trataba, en efecto, de una amenaza más entre las más de una decena que ya se han producido en el espacio aéreo europeo este jueves.
Entre los afectados se han registrado vuelos con origen en Helsinki, Milán, Varsovia, Copenhague, Madrid o Londres, entre otros, sin que en ninguno de ellos finalmente se hayan localizado artefactos explosivos.
Entre los vuelos afectados, además, destaca igualmente el caso de un Airbus A320 que partía desde Dublín hacia Roma y, tras sufrir esta falsa amenaza, ha tenido que ser desviado para aterrizar en mitad del trayecto en la base militar aérea de Évreux, a 1.000 kilómetros de París, en Francia.
Las amenazas se han repetido en los últimos días y han obligado a activar dispositivos de seguridad en distintos aeropuertos europeos. Entre ellos, también por un vuelo de Ryanair desde Manchester hacia Murcia.
Tras aterrizar en el aeropuerto español, el avión, nuevamente, fue evacuado.
Después del incidente, y tras la aplicación de los protocolos pertinentes, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en Corvera, reabría el tráfico tras permanecer más de dos horas cerrado como consecuencia del aviso de bomba.
Según la Delegación del Gobierno en Murcia, desde que el avión aterrizó en el aeropuerto se puso en marcha un amplio dispositivo de seguridad compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos).
Los 114 pasajeros y los 7 tripulantes desembarcaron y pasaron los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional, según las citadas fuentes, que señalaron que miembros de los TEDAX de la Guardia Civil procedentes de Alicante inspeccionaron la aeronave sin que encontrasen ningún artefacto explosivo.
Por su parte, fuentes de Aena informaron de que el avión aterrizó en el aeródromo murciano y tras el falso aviso se activó el protocolo de seguridad, restringiéndose las operaciones.
El cierre, no obstante, solo afectó al vuelo IBB5702 de Binter Canarias, procedente de Gran Canaria, que tuvo que ser desviado a Alicante.
Por el momento, ningún país o grupo ha reivindicado estas amenazas que, según los expertos, al haberse producido en cuestión de horas y en un espacio aéreo, dudan de que sean casuales.