Aumenta la preocupación en el espacio aéreo europeo tras una nueva oleada de más de 10 amenazas de bomba falsas en aviones

Crece la preocupación en el espacio aéreo europeo tras una oleada de más de una decena de avisos falsos por supuestos explosivos en aviones de pasajeros este jueves. La situación, que ha obligado a practicar múltiples aterrizajes de emergencia y desviar vuelos, continúa escalando, con nuevos casos en las últimas horas que han afectado a Francia, Republica Checa, Irlanda e Italia, entre otros, con al menos un vuelo que tenía Madrid como origen.

El aluvión de estas falsas amenazas de bomba, que está atemorizando también a los pasajeros, está causando multitud de problemas, como lo hiciesen meses atrás la sucesiva presencia de drones en distintos aeropuertos europeos.

Múltiples vuelos afectados, incluyendo uno con origen en Madrid

Algunos de los viajeros afectados, de hecho, han llegado a grabar desde las ventanas de su avión los momentos de incertidumbre sufridos en alguno de estos casos, como el de un vuelo aterrizado en el aeropuerto de Varsovia tras otro falso aviso.

En esos momentos, sin saber lo que ocurría, el pasajero grababa cómo miembros de las fuerzas de seguridad caminaban por la pista de aterrizaje mientras el aeroplano pasaba a ser evacuado de emergencia.

Se trataba, en efecto, de una amenaza más entre las más de una decena que ya se han producido en el espacio aéreo europeo este jueves.

Entre los afectados se han registrado vuelos con origen en Helsinki, Milán, Varsovia, Copenhague, Madrid o Londres, entre otros, sin que en ninguno de ellos finalmente se hayan localizado artefactos explosivos.

Entre los vuelos afectados, además, destaca igualmente el caso de un Airbus A320 que partía desde Dublín hacia Roma y, tras sufrir esta falsa amenaza, ha tenido que ser desviado para aterrizar en mitad del trayecto en la base militar aérea de Évreux, a 1.000 kilómetros de París, en Francia.

Dispositivos de seguridad especiales ante las falsas amenazas de bomba

Las amenazas se han repetido en los últimos días y han obligado a activar dispositivos de seguridad en distintos aeropuertos europeos. Entre ellos, también por un vuelo de Ryanair desde Manchester hacia Murcia.

Tras aterrizar en el aeropuerto español, el avión, nuevamente, fue evacuado.