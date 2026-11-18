La Audiencia de Barcelona ha confirmado el auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell, en Barcelona, que decretó el ingreso en prisión eludible bajo fianza de un millón de euros, como solicitaba la Fiscalía, para J onathan Andic , investigado por el presunto homicidio de su padre, el fundador de Mango Isak Andic.

El primogénito del empresario fue detenido el 19 de mayo y, tras prestar declaración ante la instructora, esta acordó también otras medidas cautelares: la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y personaciones semanales en los juzgados.

Ese mismo día Jonathan Andic consignó el millón de euros de fianza y abandonó los juzgados acompañado de su equipo de defensa, que encabeza el penalista Cristóbal Martell, quien presentó un recurso en el que reclamaba la anulación del auto de prisión provisional bajo fianza y la retirada de las medidas cautelares impuestas.

La resolución se ha adoptado con el voto particular, discrepante, del presidente de la Sala, que hubiera estimado parcialmente el recurso de la defensa y revocado el auto de prisión, manteniendo las otras medidas cautelares, como son la retirada pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales en los juzgados, señalan las mismas fuentes.

El fundador de Mango, Isak Andic, elaboró un plan con la terapeuta familiar, Julia Lüderwalt, para apartar definitivamente a su hijo Jonathan Andic de la empresa, según un auto de la Audiencia de Barcelona. Así lo afirma el tribunal en una resolución, en la que avala la prisión preventiva eludible con fianza impuesta al investigado, tras examinar los mensajes intercambiados entre Isak y la terapeuta a través del teléfono móvil: concluye que la intención era que ella tratara con Jonathan la decisión de tomarse un "año sabático", para posteriormente lograr una separación definitiva.